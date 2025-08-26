Anzeige
Dienstag, 26.08.2025
Mega-Deal in Kanada: Katapultiert sich diese Aktie jetzt in die Top-Liga der Explorer?
PR Newswire
26.08.2025 08:06 Uhr
Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 26

Account NameValuation DateBloomberg CodeISIN CodeUnits OutstandingShareholder Equity Base (ShareClass)NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF22/08/20253DGEIE000WJ7OF2144004.00256355.705.8257
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF22/08/20253DGLIE000Q8N7WY140709650.00239600723.725.8856
Robeco 3D European Equity UCITS ETF22/08/20253DEUIE0007WLHX892200000.0012157439.075.5261
Robeco 3D US Equity UCITS ETF22/08/20253DUEIE0008H4JHA243883.00256457.425.8441
Robeco 3D US Equity UCITS ETF22/08/20253DUSIE000XERHYF013104377.0075469608.245.7591
Robeco 3D US Equity UCITS ETF22/08/20253DUHIE000DEXCOR737278.00190067.715.0987
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF22/08/20253DEMIE0002Z12PN92000000.0012622542.606.3113
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF22/08/2025RDTMIE000VG2WCW55020000.0028847290.445.7465

