Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 26
|Fund:
|FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
|EAU
|Date:
|22/8/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.46
|Shrs:
|538,250,000.00
|Tckr:
|FEMR
© 2025 PR Newswire
