VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 26
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-25
|NL0009272749
|3790000.000
|348508898.26
|91.9549
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-25
|NL0009272756
|232000.000
|21979672.22
|94.7400
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-25
|NL0009272772
|513000.000
|36981803.28
|72.0893
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-25
|NL0009272780
|360000.000
|29811261.47
|82.8091
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-25
|NL0009690239
|7910404.000
|298002612.65
|37.6722
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-25
|NL0009690247
|2518390.000
|43079147.51
|17.1058
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-25
|NL0009690254
|2426537.000
|30114803.30
|12.4106
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-25
|NL0010273801
|2681000.000
|51105641.69
|19.0622
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-25
|NL0010731816
|778000.000
|65779511.64
|84.5495
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-25
|NL0011683594
|68400000.000
|3058223057.27
|44.7109
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-25
|NL0010408704
|29203010.000
|1017626804.53
|34.8466
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-25
|NL0009272764
|328000.000
|20377266.83
|62.1258
© 2025 PR Newswire