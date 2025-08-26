© Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - STRMXAm Markt gab es Gerüchte, dass Berkshire bei US-Eisenbahn-Konzernen einsteigen wolle. Gegenüber CNBC stellte Buffett jedoch klar, dass Berkshire Hathaway nicht am Kauf weiterer Eisenbahngesellschaften interessiert sei.Warren Buffett hat Spekulationen über eine neue Milliardenübernahme durch seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway im US-Eisenbahnsektor ausgeräumt. In einem Interview mit CNBC erklärte der Berkshire-Hathaway-Chef am Montag, dass er kein weiteres Bahnunternehmen kaufen wolle. Stattdessen setze er auf Zusammenarbeit, um Effizienzgewinne zu erzielen. Die Börse reagierte enttäuscht auf diese Aussagen. Die CSX-Aktie fiel am Montag um rund fünf Prozent auf 32,81 US-Dollar. …Den vollständigen Artikel lesen ...
