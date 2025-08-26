BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn ruft die Koalitionspartner nach den Streitigkeiten der vergangenen Wochen dazu auf, jetzt Ergebnisse zu liefern. "Es liegt ja tatsächlich an uns in der Union und SPD, wie wir jetzt aus der parlamentarischen Sommerpause in den September starten", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. "Wir sollten uns auf die Themen konzentrieren, die wir gemeinsam auch für Deutschland, dass es sich zum Besseren wendet, ändern wollen. Und nicht all diese Debatten führen, die wir über den Sommer geführt haben."

Gleichzeitig verteidigte Spahn die Diskussionen: "Wir machen es uns ja gegenseitig nicht einfach, weil es um was geht." Als Beispiele nannte er die Rezession, den Krieg in der Ukraine und das Thema Migration.

Angesprochen auf den Begriff "Teambuilding-Maßnahme", den er vor einigen Tagen mit Blick auf den holprigen Start der Koalition in Spiel gebracht hatte, entgegnete Spahn: "Politik ist am Ende - wie heißt es so schön - Peoples Business." Auch in einer Koalition müssten Menschen miteinander können. "SPD und Union - das ist ja keine Liebesheirat", betonte Spahn. Man sei zum Erfolg verpflichtet. Deshalb müsse es auch zwischenmenschlich funktionieren, so dass man sich vertrauen könne./thn/DP/zb