Rhovica Neuroimaging sichert sich CHF 2,3 Mio. (EUR 2,5 Mio.) Finanzierung, angeführt von M2care, um die Entwicklung von SoNav zu beschleunigen



Rhovica Neuroimaging sichert sich CHF 2,3 Mio. (EUR 2,5 Mio.) Finanzierung, angeführt von M2care, um die Entwicklung von SoNav zu beschleunigen Zusätzliche finanzielle Beteiligung von Kickfund, Valuemaker und Business Angels

Berufung von Carsten Laue (M2care) in den Verwaltungsrat von Rhovica

SoNav bietet Echtzeit-Navigation am Patientenbett für sicherere und schnellere EVD-Katheterplatzierung in der Notfallversorgung Bern, Schweiz und Lyon, Frankreich, 26. August 2025 - Die Rhovica Neuroimaging AG (Rhovica), ein Schweizer MedTech-Startup, hat in einer von M2care angeführten Finanzierungsrunde CHF 2,3 Millionen (EUR 2,5 Millionen) mit Beteiligung von Kickfund, Valuemaker und mehreren Business Angels eingeworben. Die Finanzierung beschleunigt die Entwicklung von SoNav, Rhovicas Bedside-Navigationssystem für die Katheterplatzierung bei der extraventrikulären Drainage (EVD) in der Notfallneurochirurgie. Martin Hlavica, CEO und Mitgründer von Rhovica, erklärte: "Diese Finanzierungsrunde markiert einen wichtigen Meilenstein für Rhovica. Das Vertrauen unserer Investoren stärkt unsere Fähigkeit, die Entwicklung von SoNav voranzutreiben, um diese Lösung den Patienten zugänglich zu machen." Florence Thueux, Präsidentin von M2care, kommentierte: "M2care verbindet Investitionskraft mit praktischer Expertise, um Frühphasen-Healthtech-Projekte bis zur Series-A-Finanzierbarkeit abzusichern. Rhovica steht für diesen Ansatz: Sie adressieren ein klares klinisches Bedürfnis mit einem starken Team und einer Technologie, die die Notfallneurochirurgie verändern wird. Wir sind stolz, das Unternehmen in der nächsten Entwicklungsphase aktiv zu unterstützen." Rhovica adressiert eine zentrale Herausforderung in der Notfallneurochirurgie: die sichere und schnelle Platzierung lebensrettender EVD-Katheter zur Linderung eines erhöhten Hirndrucks, beispielsweise nach schwerem Trauma oder intrakranieller Blutung. Bisher führen Neurochirurgen dieses Verfahren in der Regel "blind" durch. Echtzeit-Visualisierung und Navigation direkt am Krankenbett fehlen und erhöhen die klinischen Risiken. Das SoNav-System von Rhovica bietet Echtzeit-Visualisierung und Anleitung direkt am Krankenbett, um Geschwindigkeit, Präzision und anschließende Patientenüberwachung auf der Intensivstation zu verbessern. Mit diesem Ansatz positioniert sich das Unternehmen im wachsenden Markt für neurochirurgische Geräte, der in den kommenden Jahren zwischen 4,5%1 und 14,2%2 wachsen soll. Um die Entwicklung weiter zu stärken, wurde Carsten Laue, Geschäftsführer bei M2care, in den Verwaltungsrat von Rhovica berufen. Seine Expertise in den Bereichen Medtech-Strategie und Unternehmensentwicklung wird das Unternehmen dabei unterstützen, SoNav in Richtung klinischer Nutzung zu führen. Carsten Laue ergänzte: "Als neues Mitglied im Verwaltungsrat von Rhovica freue ich mich darauf, das Team aktiv dabei zu unterstützen, für einen dringende klinischen Bedarf eine marktfähige MedTech-Lösung zu entwickeln. Der Ursprung des Projekts in der Notfallneurochirurgie, kombiniert mit der komplementären Expertise der Gründer, spiegelt genau die Art von Innovation wider, die M2care beschleunigen möchte." Diese Finanzierungsrunde wurde von M2care angeführt, gemeinsam mit dem Schweizer Investitionsunternehmen Kickfund, Valuemaker sowie mehreren Business Angels. Sie bringen starke MedTech-Expertise und Netzwerke ein, die Rhovica in der nächsten Entwicklungsphase unterstützen werden. 1 Persistence Market Research 2023: Neurosurgery Market 2 Data Bridge Market Research 2022: Global Neurosurgery Market - Industry Trends and Forecast to 2029 Über Rhovica Neuroimaging AG Die in Bern 2023 gegründete Rhovica Neuroimaging AG entwickelt Lösungen, um die Notfallversorgung von Patienten mit lebensbedrohlichem erhöhtem Hirndruck zu verbessern. Eine der häufigsten Verfahren in solchen Fällen ist die Platzierung eines externen Ventrikeldrains (EVD), um gefährlich erhöhten Hirndruck zu lindern. Dies wird heute oft frei von Hand am Krankenbett - schnell aber unpräzise - oder mit Navigationssystemen im Operationssaal durchgeführt, was die zeitkritische Versorgung verzögert. Dieser Zielkonflikt zwischen Schnelligkeit und Präzision kann Patientenergebnisse verschlechtern. Das SoNav-System von Rhovica adressiert diese Herausforderung mit integrierten Sensoren zur Echtzeit-Visualisierung und gezielten Katheterplatzierung direkt am Krankenbett. Die Technologie ermöglicht auch eine kontinuierliche Überwachung der Gehirnventrikel, reduziert wiederholte CT-Scans, erhöht die Sicherheit und Ergebnisse und senkt die Kosten. Rhovica hat alle drei Stufen von Venture Kick, die Helbling Venture Challenge 2024 gewonnen, erreichte das Finale des Swiss Technology Award 2024 und wurde 2025 als Gewinner des IMD Startup Wettbewerbs ausgewählt und sicherte sich Zugang zur IMD Executive MBA-Expertise. Weitere Informationen: www.rhovica.com Über M2care M2care ist ein europäisches Venture Studio, gegründet von Mérieux Développement und CEA Investissement und auf Healthtech spezialisiert. M2care gründet, entwickelt und finanziert innovative Projekte in sehr frühen Phasen der Reife, gemeinsam mit Projektträgern. M2care ist dank seiner Investitions- und operativen Umsetzungskompetenz das entscheidende Bindeglied zwischen Forschung, Investoren und Industrie. Mit einem erfahrenen und komplementären Team von "Entrepreneurs in Residence", einem einzigartigen internationalen Netzwerk und individuellen Ökosystemen für jedes Projekt ermöglicht M2care die Umsetzung von Laborideen und -technologien zu Gesundheitsprodukten am Markt, die der Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und den Patienten zugutekommen. Weitere Informationen: www.m2.care Kontakt: Rhovica Neuroimaging AG

