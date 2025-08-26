SMC-Research sieht die Halbjahreszahlen der PRO DV AG als enttäuschend, da der Umsatz trotz der schwachen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr nur leicht gewachsen und das EBIT stagniert habe. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski hat seine Schätzungen angepasst, verweist aber zugleich auf die attraktive Positionierung, die solide Bilanz und die niedrige Bewertung des Unternehmens. Das Kursziel liegt bei 4,50 Euro, das Urteil "Buy" bleibt bestehen.

Die Erwartung, dass PRO DV die Umsatz- und Ergebniswerte aus dem schwachen ersten Halbjahr 2024 leicht übertreffen könnte, habe sich nicht erfüllt. Der Halbjahresumsatz sei zwar um acht Prozent auf 1,4 Mio. Euro gestiegen, doch habe damit nur die Hälfte des letztjährigen Einbruchs aufgeholt werden können. Zudem seien in die diesjährigen Erlöse höhere Lizenzeinnahmen aus Fremdsoftware eingeflossen, die nur mit einer geringen Marge einhergingen. Die hochmargigen Beratungserlöse hätten sich hingegen wegen schwacher Nachfrage und einer anhaltenden Unterauslastung nur sehr verhalten entwickelt.

Diese Strukturverschiebung habe sich im EBIT gezeigt, das im Vorjahresvergleich unverändert bei -38 Tsd. Euro gelegen habe. Und das, obwohl Ende 2024 die letzten nennenswerten Abschreibungen ausgelaufen seien und das Vorjahr von hohen Einmalkosten belastet gewesen sei.

Als wichtigste Ursache für diese schwache Entwicklung habe PRO DV die anhaltende Rezession in Deutschland in Kombination mit Verzögerungen bei der Umsetzung staatlicher Investitionsvorhaben genannt. Dieser Zustand halte weiter an, weshalb das Unternehmen für das Gesamtjahr nicht mehr von deutlichem Umsatz- und Gewinnwachstum, sondern nur noch "von einem leicht positiven Geschäftsjahr" ausgehe.

Auch SMC Research habe die Schätzungen reduziert. Für den Umsatz werde nun statt fünf Prozent nur noch drei Prozent Wachstum erwartet, für das EBITDA ein Rückgang und für das EBIT ein leichter Anstieg von 70 auf 110 Tsd. Euro. Unverändert gehe man aber davon aus, dass PRO DV in den nächsten Jahren wachsen und die Profitabilität spürbar erhöhen könne. Mit der Ausrichtung auf die Themenbereiche Business Continuity Management, Workforce-Management, Identity & Access Management sowie Secure Modern Collaboration (SMC) und mit der Betonung der Querschnittskompetenz Informationssicherheit adressiere PRO DV attraktive Märkte mit hohem Bedarf, der angesichts der geopolitischen Lage weiter zunehmen dürfte.

Auf Basis der Schätzungen sehe SMC Research den fairen Wert nun bei 4,50 Euro je Aktie, was ein sehr hohes Aufwärtspotenzial signalisiere. Zwar sei das erste Halbjahr enttäuschend gewesen, doch PRO DV wirtschaftete profitabel, verfüge über eine kerngesunde Bilanz ohne Bankschulden und mit einer Liquidität von rund 1,0 Mio. Euro und werde an der Börse dennoch lediglich mit 3,7 Mio. Euro bewertet. Das Urteil laute daher unverändert "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.08.2025 um 8:35 Uhr)

