DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EQUITABLE HLDGS 19-28 US054561AJ49 26.08.2025 HZE/EOT
AXA FINANCIAL INC. 2028 US29444GAJ67 26.08.2025 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EQUITABLE HLDGS 19-28 US054561AJ49 26.08.2025 HZE/EOT
AXA FINANCIAL INC. 2028 US29444GAJ67 26.08.2025 HZE/EOT
© 2025 Xetra Newsboard