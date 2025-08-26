Tabula ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 26
[26.08.25]
TABULA ICAV
|Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE00BN4GXL63
|12,617,633.00
|EUR
|0
|123,861,244.83
|9.8165
Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
22.08.25
IE00BN4GXM70
31,280.00
SEK
0
3,084,602.26
98.6126
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,084,602.26
|98.6126
Fund: Tabula Gl IG Cr CURVE Stpnr UCITS ETF
22.08.25
IE00BMQ5Y557
458,600.00
EUR
0
51,015,867.35
111.2426
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,015,867.35
|111.2426
Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
22.08.25
IE00BMDWWS85
44,815.00
USD
0
5,423,732.38
121.0249
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,423,732.38
|121.0249
Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
22.08.25
IE00BN0T9H70
52,240.00
GBP
0
6,140,315.01
117.5405
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE00BN0T9H70
|52,240.00
|GBP
|0
|6,140,315.01
|117.5405
Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
22.08.25
IE00BKX90X67
54,119.00
EUR
0
5,983,647.68
110.5646
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE00BKX90X67
|54,119.00
|EUR
|0
|5,983,647.68
|110.5646
Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
22.08.25
IE00BKX90W50
17,507.00
CHF
0
1,737,396.91
99.2401
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE00BKX90W50
|17,507.00
|CHF
|0
|1,737,396.91
|99.2401
Fund: Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - USD
22.08.25
IE000L1I4R94
1,803,464.00
USD
0
20,494,801.14
11.3641
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE000L1I4R94
|1,803,464.00
|USD
|0
|20,494,801.14
|11.3641
Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - GBP HEDGED DISTRIBUTING
22.08.25
IE000LJG9WK1
512,702.00
GBP
0
5,182,451.72
10.1081
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE000LJG9WK1
|512,702.00
|GBP
|0
|5,182,451.72
|10.1081
Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF
22.08.25
IE000WXLHR76
1,033,673.00
EUR
0
11,036,009.79
10.6765
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,036,009.79
|10.6765
Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF-GBP HEDGED ACC
22.08.25
IE000P7C7930
56,676.00
GBP
0
620,419.23
10.9468
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|620,419.23
|10.9468
Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF-USD ACC
22.08.25
IE000061JZE2
957,028.00
USD
0
10,208,141.45
10.6665
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE000061JZE2
|957,028.00
|USD
|0
|10,208,141.45
|10.6665
JANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF
22.08.25
IE000CV0WWL4
11,000,000.00
JPY
0
1,244,360,642.78
113.1237
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,244,360,642.78
|113.1237
JANUS HENDERSON TABULA PAN EUROPEAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF
22.08.25
IE0002A3VE77
700,000.00
EUR
0
8,501,198.14
12.1446
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,501,198.14
|12.1446
Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETF
22.08.25
IE000YMBL844
2,090,566.00
USD
0
21,315,670.93
10.1961
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE000YMBL844
|2,090,566.00
|USD
|0
|21,315,670.93
|10.1961
Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETF
22.08.25
IE000RH1ZG27
45,000.00
USD
0
465,494.75
10.3443
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE000RH1ZG27
|45,000.00
|USD
|0
|465,494.75
|10.3443
JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF
22.08.25
IE000CCQKON9
2,034,999.00
EUR
0
20,479,688.18
10.0637
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,479,688.18
|10.0637
JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF
22.08.25
IE000I8CR2Q4
5,005.00
EUR
0
50,328.57
10.0557
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,328.57
|10.0557
JANUS HENDERSON TABULA US TRANSFORMATIONAL GROWTH EQUITY UCITS ETF
22.08.25
IE0009ZTL4B5
510,000.00
USD
0
5,152,406.39
10.1028
|Ex Dividend Date
|22.08.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,152,406.39
|10.1028
