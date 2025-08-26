Berlin (ots) -
Ob Mode, Technik oder Möbel - wer online einkauft, profitiert von großer Auswahl, flexibler Lieferung und komfortablen Rückgabemöglichkeiten. Kein Wunder, dass das Shopping im Netz boomt. Doch nicht alle Anbieter halten, was sie versprechen. Eine große Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv zeigt, welche Online-Shops wirklich herausragen. Heute wird in 93 Kategorien der Award "Deutschlands Beste Online-Shops 2025" in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin verliehen (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).
Zu den Preisträgern zählen auch in diesem Jahr sowohl E-Commerce-Größen als auch Spezialisten, etwa Amazon, Ahrens + Sieberz, Bofrost.de, Hellweg.de, Höffner, Mediamarkt.de, Reifen.com, Samsung, Sofa.de oder Westwing. Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität, resümiert: "Besonders positiv bewerten die Kundinnen und Kunden den Informationswert und die Nutzerfreundlichkeit von Website und App sowie die Bestellbedingungen und Zahlungsoptionen. Kritischer wird das Preis-Leistungs-Verhältnis gesehen: Knapp ein Viertel der Befragten zeigt sich hiermit nicht zufrieden. Insgesamt erzielen die Online-Shops aber erfreuliche Ergebnisse im zumeist guten Bereich."
Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Online-Shops stehen im intensiven Wettbewerb - nicht nur beim Preis, sondern auch beim Service, Angebot und Shoppingerlebnis. Der Award zeigt, welchen Anbietern es am besten gelingt, das Vertrauen und die Zufriedenheit ihrer Kundinnen und Kunden zu gewinnen."
Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Shops in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt/App, Bestell- und Zahlungsbedingungen sowie Versand und Rücksendung erhoben. Berücksichtigt wurden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Produktqualität und Angebotsvielfalt, Beratungskompetenz am Telefon, per E-Mail und Chat, Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten, Versandkosten und -schnelligkeit sowie Abwicklung von Retouren. Auch die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden floss in das Gesamtergebnis ein. Es wurden 69.370 Stimmen zu insgesamt 1.284 Unternehmen abgegeben. In die Einzelauswertung gelangten 859 Online-Shops mit einer ausreichend hohen Zahl an Kundenmeinungen.
"Deutschlands Beste Online-Shops 2025"
(Preisträger in alphabetischer Reihenfolge)
Generalisten
Generalisten (mit Filialen): Aldi-Onlineshop.de, Lidl.de, Tchibo.de
Generalisten (ohne Filialen): Amazon, Otto, QVC
Haus & Garten
Badausstattung: Baddepot.de, Emero, Megabad
Bauen & Heimwerken (mit Filialen): Bauhaus.info, Hellweg.de, Hornbach.de
Bauen & Heimwerken (ohne Filialen): Gotools.de, Kömpf24, Werkzeugstore24
Bilderrahmen: Allesrahmen.de, Bilderrahmenwerk.de, Photolini.de
Dachbleche: Dachbleche24.de, Mein-Dach24, Trapezblech-Onlineshop.de
Flaschen & Glasbehälter: Flaschen.shop, Flaschenbauer.de, Flaschendiscount
Fliesen: Fliesen24.com, Fliesenprofi.de, Fliesenrabatte.de
Gartenhäuser: Gartenhaus-GmbH.de (Gartenhaus.com), Mein-Gartenhaus-Shop.de, Mein-Gartenshop24
Gartenmöbel: Gartenmöbel Company, Garten-und-Freizeit.de, Gartenundmoebel.de
Gartentechnik: Gartengeraete-Onlineshop.de, Hansen Gartentechnik, Weber-Gartentechnik.de
Gartenzäune: Gartenzaun24.de, Zaun24.de, Zaunfuchs.de
Geländer: Geländersysteme Weber (Inox-Weber.de), Hörr, Metall & Gestaltung Peter Schmitz (Schmitz-Peter.de)
Glasprodukte nach Maß: Glasprofi24, Myspiegel.de, Troas.Shop
Haushalt: 3pagen.de, Hagen Grote, Mediashop.tv
Maßmöbel: Form.bar, Schrankplaner.de, Schrankwerk.de
Parkett & Holzböden: Bodenverkauf.de, Floor24, Parkettrabatte.de
Pflanzen: Ahrens + Sieberz, Baumschule Horstmann, Plantura
Polstermöbel (ohne Filialen): Furnster.de, Sofa.de, Sofanella.de
Poolbedarf: Poolmegastore, Poolpowershop, Poolsana
Schlafzimmermöbel, Betten & Matratzen: DeinBett.de, Matratzen-Concord.de, MFO Matratzen
Sonnensegel & Markisen: Markisen-Paradies.de, Sonnenmax, Sonnensegel-nach-Mass.de
Tapeten: Tapeten No1, Tapetenshop.de, Tapetenstudio.de
Verpackungen: BB-Verpackungsshop.de, Kartons24.de, Onlinepack.de
Wand & Boden: Billigerluxus.de, Teppichscheune, Teppichversand24
Wohnen Generalisten (mit Filialen): Höffner, Ikea, Jysk
Wohnen Generalisten (ohne Filialen): Home24.de, Westwing, Wohnen.de
Technik
Balkonkraftwerke: Offgridtec, Priwatt, Yuma
Druckerzubehör: Druckerpatronen24.de, Druckerzubehoer.de, Tonerpreis.de
Elektronik (mit Filialen): Expert.de, Mediamarkt.de, Medimax.de
Elektronik (ohne Filialen): Conrad.de, Notebooksbilliger.de, Reichelt Elektronik
Elektronikhersteller: Acer, Medion, Samsung
Haustechnik & Heizung: Heima24, Heizung-billiger.de, Raleo
Kameras: Foto Erhardt, Foto Koch, Teltec
Kfz-Zubehör: Autodoc, Kfzteile24, Reifen.com
Präsentationstechnik, Hifi & Heimkino: Grobi.tv, Hifi-Regler, Visunext
Sicherheitstechnik: Gräfe24, Sicher24, Wagner-Sicherheit.de
Smart Home: Smart-Life24.de, Somfy, Telekom Magenta Smart Home
Wallboxen: Energieloesung.de, The Mobility House, Wallboxcenter.de
Mode & Accessoires
Beauty: Asambeauty.com, Beautywelt.de, Flaconi.de
Fashion (mit Filialen): Breuninger, C&A, H&M
Fashion (ohne Filialen): About You, Bonprix, Zalando
Haarpflege: Baslerbeauty, Hagel-Shop.de, Hairshop-pro.de
Hut-Mode: Hut.de, Hutbreiter.de, Hutshopping.de
Schuhe: Deichmann, Schuhe24, Schuhplus
Taschen & Rucksäcke: Lieblingstasche.de, Taschenkaufhaus, Wardow
Trachten-Mode: Krueger-Dirndl.de, Moser (Trachten.de), Trachtenoutlet24
Kochen & Genießen
Alkoholfreie Weine & Spirituosen: Kolonne Null, Nüchtern.Berlin, The Mindful Drinking Club
Biershops: Beyond Beer, Bierlinie, Bierselect.de
E-Zigaretten: Dampfdorado, Riccardo-Zigarette.de, Vuse
Fleischversand: Der-Ludwig.de, Otto Gourmet, Yourbeef
Geschirr & Besteck: Kitchen Cabinet, Royal Dining, Tischideen-und-Ambiente.de
Kaffee & Espresso: Dinzler.de, Kaffee24, Kaffeezentrale
Online-Supermärkte: Knuspr.de, Picnic, Rewe.de
Pizzaöfen & Zubehör: Pizza1.de, Waldispizza.de
Pod-Systeme: Blu, Intaste.de, Vuse
Spirituosen: Conalco, Myspirits.eu, Weisshaus.de
Tabakwaren: Tabak Brucker, Tabak-Börse24.de, Tabakguru
Tee & Zubehör: Teaworld, Teegschwendner.de, Teekanne
Tiefkühlgerichte: Bofrost.de, Eismann.de, Frosta.de
Wein: Hawesko, Vinos.de, Weinfreunde.de
Beruf
Arbeitsschutz-Produkte: Mascot Webshop, Strauss.com, Würth Modyf
Berufsbekleidung: 7Days.de, Berufskleidung24.de, Como (Modische-Berufsbekleidung.de)
Betriebs-, Lager- und Bürobedarf: Schäfer Shop, Shop.Lagerkonzept.com, Verpackungsteam.de
Freizeit
Babygeschenke (personalisiert): Elefantasie, Kidslino, Little Stars
DJ-Equipment: Deejayladen.de, Recordcase.de, Rockshop.de
Erotik: Amorelie, Eis.de, Liebeslust.de
Fotoanbieter (mit Filialen): Cewe.de, Lidl-Foto.de, Rossmann-Fotowelt.de
Fotoanbieter (ohne Filialen): Myposter, Pixum, Snapfish
Geschenkefinder: Geschenke-online.de, Personello, Proidee.de
Kunstdrucke: Dotcom Canvas, Posterlounge, Wall-art.de
Künstler- und Bastelbedarf: Boesner, Buttinette, VBS-Hobby.com
Münzen & Edelmetalle: Degussa-Goldhandel.de, Heubach-Edelmetalle.de, MP-Edelmetalle.de
Nähmaschinen: Nähwelt Flach, Nähwelt Schweizer, W6 Wertarbeit
Online-Postkarten: MyPostcard, Power Ecard, Urlaubsgruss.com
Puzzles & Fotopuzzles: Myravensburger.com, Puzzleyou.de, Schmidt-Fotopuzzle.de
Tickets: Eventim, Myticket.de, Ticket Online
Sport & Hobby
Campingzubehör: Camping Wagner, Camping-Kaufhaus.com, Campingplus.de
Crossfit: Affenhand, Suprfit, Wodstore
E-Bikes - Refurbished: Bikemove.de, Rebike.com, Velio
E-Bikes - Spezialisten: Ebike-24.com, E-Bike-only.de, Elektrofahrrad24.de
Fahrräder: Biker-Boarder, Fahrrad-XXL.de, Zweirad-Stadler.de
Fahrradzubehör: Bike-Components.de, Bobshop.com
Fanartikel Film & Musik: Elbenwald, Emp.de, Getdigital.de
Golf: Golf24.com, Golflädchen.de, Mygolfoutlet.de
Hochzeitsbedarf: Cotton Bird, Hochzeitideal.de, Meine Hochzeitsdeko
Hundebedarf: Hundeshop.de, Wolfsblut.com
Jagd: Askari Jagd-Shop (Jagd.de), Grube, Jagdwelt24
Outdoor & Abenteuer: Bergfreunde.de, Bergzeit.de, Outaway
Pokale & Trophäen: Pokale-NRW.de, Pokal-Fabrik.de, Vereinsbedarf Deitert
Tanzsport: Dance Affairs, Tanzmuster.de, Tanz-Taxi
Teleskope: Astroshop.de, Bresser
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv
Pressekontakt:
Deutsches Institut für Service-Qualität
Martin Schechtel
Leiter Kommunikation
Tel.: 040 / 27 88 91 48-20
E-Mail: m.schechtel@disq.de
www.disq.de
RTL Deutschland
Nicole Hobusch
Senior Managerin Kommunikation
Tel.: 0221 / 456-74103
E-Mail: nicole.hobusch@rtl.de
Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6104130
Ob Mode, Technik oder Möbel - wer online einkauft, profitiert von großer Auswahl, flexibler Lieferung und komfortablen Rückgabemöglichkeiten. Kein Wunder, dass das Shopping im Netz boomt. Doch nicht alle Anbieter halten, was sie versprechen. Eine große Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv zeigt, welche Online-Shops wirklich herausragen. Heute wird in 93 Kategorien der Award "Deutschlands Beste Online-Shops 2025" in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin verliehen (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).
Zu den Preisträgern zählen auch in diesem Jahr sowohl E-Commerce-Größen als auch Spezialisten, etwa Amazon, Ahrens + Sieberz, Bofrost.de, Hellweg.de, Höffner, Mediamarkt.de, Reifen.com, Samsung, Sofa.de oder Westwing. Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität, resümiert: "Besonders positiv bewerten die Kundinnen und Kunden den Informationswert und die Nutzerfreundlichkeit von Website und App sowie die Bestellbedingungen und Zahlungsoptionen. Kritischer wird das Preis-Leistungs-Verhältnis gesehen: Knapp ein Viertel der Befragten zeigt sich hiermit nicht zufrieden. Insgesamt erzielen die Online-Shops aber erfreuliche Ergebnisse im zumeist guten Bereich."
Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Online-Shops stehen im intensiven Wettbewerb - nicht nur beim Preis, sondern auch beim Service, Angebot und Shoppingerlebnis. Der Award zeigt, welchen Anbietern es am besten gelingt, das Vertrauen und die Zufriedenheit ihrer Kundinnen und Kunden zu gewinnen."
Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Shops in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt/App, Bestell- und Zahlungsbedingungen sowie Versand und Rücksendung erhoben. Berücksichtigt wurden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Produktqualität und Angebotsvielfalt, Beratungskompetenz am Telefon, per E-Mail und Chat, Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten, Versandkosten und -schnelligkeit sowie Abwicklung von Retouren. Auch die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden floss in das Gesamtergebnis ein. Es wurden 69.370 Stimmen zu insgesamt 1.284 Unternehmen abgegeben. In die Einzelauswertung gelangten 859 Online-Shops mit einer ausreichend hohen Zahl an Kundenmeinungen.
"Deutschlands Beste Online-Shops 2025"
(Preisträger in alphabetischer Reihenfolge)
Generalisten
Generalisten (mit Filialen): Aldi-Onlineshop.de, Lidl.de, Tchibo.de
Generalisten (ohne Filialen): Amazon, Otto, QVC
Haus & Garten
Badausstattung: Baddepot.de, Emero, Megabad
Bauen & Heimwerken (mit Filialen): Bauhaus.info, Hellweg.de, Hornbach.de
Bauen & Heimwerken (ohne Filialen): Gotools.de, Kömpf24, Werkzeugstore24
Bilderrahmen: Allesrahmen.de, Bilderrahmenwerk.de, Photolini.de
Dachbleche: Dachbleche24.de, Mein-Dach24, Trapezblech-Onlineshop.de
Flaschen & Glasbehälter: Flaschen.shop, Flaschenbauer.de, Flaschendiscount
Fliesen: Fliesen24.com, Fliesenprofi.de, Fliesenrabatte.de
Gartenhäuser: Gartenhaus-GmbH.de (Gartenhaus.com), Mein-Gartenhaus-Shop.de, Mein-Gartenshop24
Gartenmöbel: Gartenmöbel Company, Garten-und-Freizeit.de, Gartenundmoebel.de
Gartentechnik: Gartengeraete-Onlineshop.de, Hansen Gartentechnik, Weber-Gartentechnik.de
Gartenzäune: Gartenzaun24.de, Zaun24.de, Zaunfuchs.de
Geländer: Geländersysteme Weber (Inox-Weber.de), Hörr, Metall & Gestaltung Peter Schmitz (Schmitz-Peter.de)
Glasprodukte nach Maß: Glasprofi24, Myspiegel.de, Troas.Shop
Haushalt: 3pagen.de, Hagen Grote, Mediashop.tv
Maßmöbel: Form.bar, Schrankplaner.de, Schrankwerk.de
Parkett & Holzböden: Bodenverkauf.de, Floor24, Parkettrabatte.de
Pflanzen: Ahrens + Sieberz, Baumschule Horstmann, Plantura
Polstermöbel (ohne Filialen): Furnster.de, Sofa.de, Sofanella.de
Poolbedarf: Poolmegastore, Poolpowershop, Poolsana
Schlafzimmermöbel, Betten & Matratzen: DeinBett.de, Matratzen-Concord.de, MFO Matratzen
Sonnensegel & Markisen: Markisen-Paradies.de, Sonnenmax, Sonnensegel-nach-Mass.de
Tapeten: Tapeten No1, Tapetenshop.de, Tapetenstudio.de
Verpackungen: BB-Verpackungsshop.de, Kartons24.de, Onlinepack.de
Wand & Boden: Billigerluxus.de, Teppichscheune, Teppichversand24
Wohnen Generalisten (mit Filialen): Höffner, Ikea, Jysk
Wohnen Generalisten (ohne Filialen): Home24.de, Westwing, Wohnen.de
Technik
Balkonkraftwerke: Offgridtec, Priwatt, Yuma
Druckerzubehör: Druckerpatronen24.de, Druckerzubehoer.de, Tonerpreis.de
Elektronik (mit Filialen): Expert.de, Mediamarkt.de, Medimax.de
Elektronik (ohne Filialen): Conrad.de, Notebooksbilliger.de, Reichelt Elektronik
Elektronikhersteller: Acer, Medion, Samsung
Haustechnik & Heizung: Heima24, Heizung-billiger.de, Raleo
Kameras: Foto Erhardt, Foto Koch, Teltec
Kfz-Zubehör: Autodoc, Kfzteile24, Reifen.com
Präsentationstechnik, Hifi & Heimkino: Grobi.tv, Hifi-Regler, Visunext
Sicherheitstechnik: Gräfe24, Sicher24, Wagner-Sicherheit.de
Smart Home: Smart-Life24.de, Somfy, Telekom Magenta Smart Home
Wallboxen: Energieloesung.de, The Mobility House, Wallboxcenter.de
Mode & Accessoires
Beauty: Asambeauty.com, Beautywelt.de, Flaconi.de
Fashion (mit Filialen): Breuninger, C&A, H&M
Fashion (ohne Filialen): About You, Bonprix, Zalando
Haarpflege: Baslerbeauty, Hagel-Shop.de, Hairshop-pro.de
Hut-Mode: Hut.de, Hutbreiter.de, Hutshopping.de
Schuhe: Deichmann, Schuhe24, Schuhplus
Taschen & Rucksäcke: Lieblingstasche.de, Taschenkaufhaus, Wardow
Trachten-Mode: Krueger-Dirndl.de, Moser (Trachten.de), Trachtenoutlet24
Kochen & Genießen
Alkoholfreie Weine & Spirituosen: Kolonne Null, Nüchtern.Berlin, The Mindful Drinking Club
Biershops: Beyond Beer, Bierlinie, Bierselect.de
E-Zigaretten: Dampfdorado, Riccardo-Zigarette.de, Vuse
Fleischversand: Der-Ludwig.de, Otto Gourmet, Yourbeef
Geschirr & Besteck: Kitchen Cabinet, Royal Dining, Tischideen-und-Ambiente.de
Kaffee & Espresso: Dinzler.de, Kaffee24, Kaffeezentrale
Online-Supermärkte: Knuspr.de, Picnic, Rewe.de
Pizzaöfen & Zubehör: Pizza1.de, Waldispizza.de
Pod-Systeme: Blu, Intaste.de, Vuse
Spirituosen: Conalco, Myspirits.eu, Weisshaus.de
Tabakwaren: Tabak Brucker, Tabak-Börse24.de, Tabakguru
Tee & Zubehör: Teaworld, Teegschwendner.de, Teekanne
Tiefkühlgerichte: Bofrost.de, Eismann.de, Frosta.de
Wein: Hawesko, Vinos.de, Weinfreunde.de
Beruf
Arbeitsschutz-Produkte: Mascot Webshop, Strauss.com, Würth Modyf
Berufsbekleidung: 7Days.de, Berufskleidung24.de, Como (Modische-Berufsbekleidung.de)
Betriebs-, Lager- und Bürobedarf: Schäfer Shop, Shop.Lagerkonzept.com, Verpackungsteam.de
Freizeit
Babygeschenke (personalisiert): Elefantasie, Kidslino, Little Stars
DJ-Equipment: Deejayladen.de, Recordcase.de, Rockshop.de
Erotik: Amorelie, Eis.de, Liebeslust.de
Fotoanbieter (mit Filialen): Cewe.de, Lidl-Foto.de, Rossmann-Fotowelt.de
Fotoanbieter (ohne Filialen): Myposter, Pixum, Snapfish
Geschenkefinder: Geschenke-online.de, Personello, Proidee.de
Kunstdrucke: Dotcom Canvas, Posterlounge, Wall-art.de
Künstler- und Bastelbedarf: Boesner, Buttinette, VBS-Hobby.com
Münzen & Edelmetalle: Degussa-Goldhandel.de, Heubach-Edelmetalle.de, MP-Edelmetalle.de
Nähmaschinen: Nähwelt Flach, Nähwelt Schweizer, W6 Wertarbeit
Online-Postkarten: MyPostcard, Power Ecard, Urlaubsgruss.com
Puzzles & Fotopuzzles: Myravensburger.com, Puzzleyou.de, Schmidt-Fotopuzzle.de
Tickets: Eventim, Myticket.de, Ticket Online
Sport & Hobby
Campingzubehör: Camping Wagner, Camping-Kaufhaus.com, Campingplus.de
Crossfit: Affenhand, Suprfit, Wodstore
E-Bikes - Refurbished: Bikemove.de, Rebike.com, Velio
E-Bikes - Spezialisten: Ebike-24.com, E-Bike-only.de, Elektrofahrrad24.de
Fahrräder: Biker-Boarder, Fahrrad-XXL.de, Zweirad-Stadler.de
Fahrradzubehör: Bike-Components.de, Bobshop.com
Fanartikel Film & Musik: Elbenwald, Emp.de, Getdigital.de
Golf: Golf24.com, Golflädchen.de, Mygolfoutlet.de
Hochzeitsbedarf: Cotton Bird, Hochzeitideal.de, Meine Hochzeitsdeko
Hundebedarf: Hundeshop.de, Wolfsblut.com
Jagd: Askari Jagd-Shop (Jagd.de), Grube, Jagdwelt24
Outdoor & Abenteuer: Bergfreunde.de, Bergzeit.de, Outaway
Pokale & Trophäen: Pokale-NRW.de, Pokal-Fabrik.de, Vereinsbedarf Deitert
Tanzsport: Dance Affairs, Tanzmuster.de, Tanz-Taxi
Teleskope: Astroshop.de, Bresser
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv
Pressekontakt:
Deutsches Institut für Service-Qualität
Martin Schechtel
Leiter Kommunikation
Tel.: 040 / 27 88 91 48-20
E-Mail: m.schechtel@disq.de
www.disq.de
RTL Deutschland
Nicole Hobusch
Senior Managerin Kommunikation
Tel.: 0221 / 456-74103
E-Mail: nicole.hobusch@rtl.de
Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6104130
© 2025 news aktuell