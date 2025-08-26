Schlüchtern (ots) -Living Haus wurde vom F.A.Z.-Institut als "Champion in der Kundenbetreuung 2025" ausgezeichnet. Grundlage dieser Auszeichnung ist eine umfangreiche Analyse der Anbieterreputation auf Basis von rund 26,7 Millionen Online-Nennungen zu über 16.000 Unternehmen, durchgeführt im Zeitraum Juli 2023 bis Juni 2025.Beste Reputation via Social MediaDie Studie erfasste mithilfe von KI-basiertem Social Listening sämtliche Beiträge im Netz, die sich auf Themen wie Kundenberatung, Servicequalität, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlung und den Gesamteindruck der Marke beziehen. Living Haus konnte in all diesen Bereichen besonders überzeugen, vor allem durch die konsequente Fokussierung auf die Bedürfnisse der Baufamilien, transparente Kommunikation und ganzheitliche Betreuung."Dass wir als Champion in der Kundenbetreuung ausgezeichnet wurden, macht uns stolz - weil es direkt von unserer Community kommt. Wir wollen nicht einfach nur Häuser bauen, sondern echten Mehrwert schaffen: mit persönlicher Beratung, smarten Tools wie dem Bau-Cockpit und echtem Verständnis für das, was unsere Baufamilien bewegt", so Living Haus-Geschäftsführer Peter Hofmann.Bauen als ganzheitliches KonzeptLiving Haus versteht sich als Mentor auf dem Weg zum eigenen Zuhause - und das zeigt Wirkung. Die Auszeichnung des F.A.Z. Instituts bestätigt die strategische Ausrichtung des Unternehmens: Service ist bei Living Haus keine Floskel, sondern gelebte Haltung an jedem Touchpoint. Insbesondere im digitalen Raum steht dabei nicht das Produkt im Vordergrund, sondern der Mensch mit seinen Emotionen, Bedürfnissen und Träumen.Was Living Haus besonders macht, ist die konsequente Ausrichtung auf das, was wirklich zählt: Vertrauen, Nähe und ein echtes Zuhause-Gefühl. Die Marke begleitet Baufamilien empathisch, transparent und partnerschaftlich. Dabei zeigen sich die Living Haus-Markenwerte in jeder Phase des Hausbaus:- Sicherheit & Transparenz: klare Kommunikation, nachvollziehbare Prozesse, ehrliche Beratung.- Partnerschaft & Zusammenhalt: Bauen als gemeinsames Projekt auf Augenhöhe.- Herz & Hand: fachliche Kompetenz gepaart mit echter Begeisterung für die Lebensgeschichten unserer Baufamilien.- Freude & Begeisterung: Hausbau wird zum Erlebnis, mit Stolz und Spaß am Selbermachen.- Offenheit & Individualität: jedes Zuhause ist einzigartig und wird genau so behandelt.Living Haus hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hausbau emotional erfahrbar zu machen; nicht nur effizient und qualitativ hochwertig, sondern vor allem menschlich. Die Auszeichnung als Champion in der Kundenbetreuung 2025 zeigt: Diese Haltung kommt an.Mehr über Living Haus und die Qualitätsauszeichnungen lesen Sie unter https://www.livinghaus.de/qualitaetÜber Living HausLeb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.Mehr Informationen: livinghaus.dePressekontakt:Living Fertighaus GmbHJasmin TheesAm Distelrasen 236381 SchlüchternTelefon: +49 9741 808-250657E-Mail: presse@livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117904/6104128