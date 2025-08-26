DAX startet schwächer - Investitionen und Kostensenkungen im Blick

Der deutsche Leitindex beginnt den Handelstag mit einem verhaltenen Ton und notiert im Minus. Auch jenseits des Atlantiks zeigen die US-Indikationen eine leichte Schwäche, während in Asien der Nikkei ebenfalls nachgibt. Die Stimmung an den Märkten bleibt damit gedämpft, Anleger agieren vorsichtig und warten auf frische Entwicklungen.

Makroökonomischer Überblick:

In Frankreich trübt sich das Konsumklima ein: Das Verbrauchervertrauen sank im August auf 87 Punkte, nach 88 im Vormonat und unter den Erwartungen von 90. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA, wo die Auftragseingänge langlebiger Güter für Juli veröffentlicht werden. Nach dem deutlichen Rückgang im Juni rechnen Ökonomen mit einer moderaten Erholung. Diese Daten gelten als wichtiger Indikator für die Investitionsbereitschaft der Unternehmen.

Im Fokus:

SFC Energy zeigt sich vorbörslich fester. Der Brennstoffzellenspezialist legte heute seinen Halbjahresbericht vor und kündigte Maßnahmen zur Kostensenkung an, um die Ertragskraft zu stärken. Trotz eines Umsatzanstiegs um 3,9 % auf 73,6 Mio. € brach das bereinigte EBIT nahezu um die Hälfte ein. Belastend wirkten ein unsicheres wirtschaftliches Umfeld, negative Wechselkurseffekte und die US-Zollpolitik, die Investitionsentscheidungen verzögerte. Positiv: Die Kernmärkte bleiben intakt, zusätzlich setzt das Unternehmen auf regionale Expansion und Zukäufe in den USA und Südostasien.

Auch Roche steht im Fokus: Die US-Tochter Genentech hat in Holly Springs, North Carolina, den Grundstein für eine neue Produktionsanlage gelegt. Das 700 Mio.-Dollar-Projekt ist Teil einer großangelegten Investitionsoffensive von 50 Mrd. $ in den USA. Die Fabrik soll ab 2029 Medikamente der nächsten Generation herstellen und über 1.900 Arbeitsplätze schaffen - ein klares Signal für den Ausbau der US-Präsenz des Schweizer Pharmariesen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Gold Bull UG8RUF 6,3 3305,881232 USD 46,21 Open End DAX® Bull HB43BU 10,84 13267,398915 Punkte 2,17 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG6350 14,09 22688,13429 Punkte 14,21 Open End DAX® Bear UG2ZSC 23,66 26445,850527 Punkte 10,51 Open End Baidu Inc. Bull UG6V8E 1,38 76,573355 USD 7,59 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.08.2025; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Call HD5R82 11,31 195,00 USD 45,64 14.01.2026 Silber Put UG4GH3 0,55 32,00 USD 8,29 20.03.2026 DAX® Put UG48DK 6,08 21700,00 Punkte 8,88 19.06.2026 UPS Inc. Call UG87ZS 0,46 95,00 USD 6,39 18.03.2026 Gold Put UG53R1 5,64 3400,00 USD 28,59 19.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.08.2025; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short HD6QH1 0,90 28318,108208 Punkte -6 Open End Hugo Boss AG Long HD3K7J 0,92 31,678765 EUR 4 Open End DAX® Long UG6H4M 2,72 23062,650562 Punkte 20 Open End DAX® Short UG7EY8 1,03 25243,35414 Punkte -25 Open End NASDAQ 100 Long HD6S22 5,79 19525,935867 Punkte 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.08.2025; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!