DAX startet schwächer - Investitionen und Kostensenkungen im Blick

Der deutsche Leitindex beginnt den Handelstag mit einem verhaltenen Ton und notiert im Minus. Auch jenseits des Atlantiks zeigen die US-Indikationen eine leichte Schwäche, während in Asien der Nikkei ebenfalls nachgibt. Die Stimmung an den Märkten bleibt damit gedämpft, Anleger agieren vorsichtig und warten auf frische Entwicklungen.
Makroökonomischer Überblick:
In Frankreich trübt sich das Konsumklima ein: Das Verbrauchervertrauen sank im August auf 87 Punkte, nach 88 im Vormonat und unter den Erwartungen von 90. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA, wo die Auftragseingänge langlebiger Güter für Juli veröffentlicht werden. Nach dem deutlichen Rückgang im Juni rechnen Ökonomen mit einer moderaten Erholung. Diese Daten gelten als wichtiger Indikator für die Investitionsbereitschaft der Unternehmen.
Im Fokus:
SFC Energy zeigt sich vorbörslich fester. Der Brennstoffzellenspezialist legte heute seinen Halbjahresbericht vor und kündigte Maßnahmen zur Kostensenkung an, um die Ertragskraft zu stärken. Trotz eines Umsatzanstiegs um 3,9 % auf 73,6 Mio. € brach das bereinigte EBIT nahezu um die Hälfte ein. Belastend wirkten ein unsicheres wirtschaftliches Umfeld, negative Wechselkurseffekte und die US-Zollpolitik, die Investitionsentscheidungen verzögerte. Positiv: Die Kernmärkte bleiben intakt, zusätzlich setzt das Unternehmen auf regionale Expansion und Zukäufe in den USA und Südostasien.
Auch Roche steht im Fokus: Die US-Tochter Genentech hat in Holly Springs, North Carolina, den Grundstein für eine neue Produktionsanlage gelegt. Das 700 Mio.-Dollar-Projekt ist Teil einer großangelegten Investitionsoffensive von 50 Mrd. $ in den USA. Die Fabrik soll ab 2029 Medikamente der nächsten Generation herstellen und über 1.900 Arbeitsplätze schaffen - ein klares Signal für den Ausbau der US-Präsenz des Schweizer Pharmariesen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Gold
|Bull
|UG8RUF
|6,3
|3305,881232 USD
|46,21
|Open End
|DAX®
|Bull
|HB43BU
|10,84
|13267,398915 Punkte
|2,17
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG6350
|14,09
|22688,13429 Punkte
|14,21
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2ZSC
|23,66
|26445,850527 Punkte
|10,51
|Open End
|Baidu Inc.
|Bull
|UG6V8E
|1,38
|76,573355 USD
|7,59
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.08.2025; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|NVIDIA Corp.
|Call
|HD5R82
|11,31
|195,00 USD
|45,64
|14.01.2026
|Silber
|Put
|UG4GH3
|0,55
|32,00 USD
|8,29
|20.03.2026
|DAX®
|Put
|UG48DK
|6,08
|21700,00 Punkte
|8,88
|19.06.2026
|UPS Inc.
|Call
|UG87ZS
|0,46
|95,00 USD
|6,39
|18.03.2026
|Gold
|Put
|UG53R1
|5,64
|3400,00 USD
|28,59
|19.09.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.08.2025; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|HD6QH1
|0,90
|28318,108208 Punkte
|-6
|Open End
|Hugo Boss AG
|Long
|HD3K7J
|0,92
|31,678765 EUR
|4
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6H4M
|2,72
|23062,650562 Punkte
|20
|Open End
|DAX®
|Short
|UG7EY8
|1,03
|25243,35414 Punkte
|-25
|Open End
|NASDAQ 100
|Long
|HD6S22
|5,79
|19525,935867 Punkte
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.08.2025; 09:30 Uhr;
