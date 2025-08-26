Exosomen als Wegbereiter einer neuen Therapiegeneration

Anzeige / Werbung

In der regenerativen Medizin bahnt sich ein leiser, aber tiefgreifender Wandel an - angeführt von winzigen Botenstoffen mit großer Wirkung: Exosomen. Diese nanoskaligen Partikel transportieren microRNA und andere Signalsubstanzen zielgenau zu verletzten Zellen. Dort entfalten sie ihr therapeutisches Potenzial - besonders bei komplexen Schädigungen wie Rückenmarksverletzungen. Die von NurExone Biologic Inc. entwickelten Exosomen fördern gezielt die Zellregeneration, bremsen Entzündungsprozesse und helfen dem Nervensystem bei der Selbstheilung. Das eröffnet nicht nur neue Wege der Behandlung, sondern könnte für viele Betroffene ein Hoffnungsträger sein.

Externe Validierung belegt überlegene Leistung

Einen wichtigen Nachweis dieser Wirksamkeit liefert nun eine unabhängige Analyse durch das nach ISO 13485 zertifizierte TAmiRNA-Labor in Wien. Im Auftrag von NurExone testete das Institut die biologischen Eigenschaften der Exosomen, die von der US-Tochter ExoTOP Inc. produziert werden. Die Resultate sprechen eine klare Sprache: Die NurExone-Exosomen übertreffen den führenden kommerziellen Standard in mehreren Schlüsselkategorien deutlich. Bei der Nervenregeneration wurde eine rund 1,8-fach stärkere Wirkung festgestellt. Noch deutlicher fiel der Effekt bei Entzündungshemmung und Gewebereparatur aus - hier zeigte sich nahezu eine Verdopplung der Wirksamkeit.

Basis der Analyse war eine präzise microRNA-Untersuchung, die zentrale Steuermechanismen im regenerativen Prozess sichtbar macht. Ein entscheidender Qualitätsfaktor: NurExone nutzt eine streng überwachte Master Cell Bank - sie gewährleistet gleichbleibende Produktqualität und Reproduzierbarkeit. Damit sind die Exosomen nicht nur leistungsstark, sondern bereits heute für eine Vielzahl künftiger Anwendungen in der Medizin und Ästhetik vorbereitet.

Klinische Studien in greifbarer Nähe

Mit vielversprechenden Produktkandidaten wie ExoPTEN rückt die klinische Anwendung in greifbare Nähe. Für 2026 plant NurExone den Start erster klinischer Studien - zunächst im Bereich Rückenmarksverletzungen und Sehnervschäden. Zwei Indikationen, die nicht nur medizinisch herausfordernd, sondern auch kommerziell hochrelevant sind. Um der erwarteten Nachfrage gerecht zu werden, baut das Unternehmen parallel dazu seine Produktionskapazitäten über die Tochtergesellschaft ExoTOP Inc. deutlich aus.

Ein Blick auf die Branche zeigt: Der Markt für regenerative Zelltherapien steht an einem Wendepunkt. Das australische Unternehmen Mesoblast Ltd. etwa befindet sich mit mehreren Produkten kurz vor der Zulassung und verfügt bereits über eine FDA-genehmigte Stammzellentherapie. In diesem dynamischen Umfeld gewinnen die Exosomen von NurExone an strategischer Bedeutung - nicht nur als Add-on zu bestehenden Behandlungen, sondern als eigenständige Plattform mit breitem Anwendungsspektrum.

Solide Basis für langfristiges Wachstum

Mit der erfolgreichen Validierung durch das TAmiRNA-Labor und dem klaren Wirkungsnachweis gegenüber etablierten Standards hat NurExone einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Die Kombination aus hoher therapeutischer Leistung und konsistenter Qualität bildet ein solides Fundament für den nächsten Schritt: die klinische Anwendung. Für Investoren könnte sich hier ein spannendes Wachstumsfeld auftun - in einem Markt, der vor einem Umbruch steht.

----



Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".



NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Exosomen als Wegbereiter einer neuen Therapiegeneration appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA67059R1091