NurExone stärkt Vorstand mit Kapitalmarkt- und Gesundheitssystem-Expertise

NurExone Biologic Inc. hat Änderungen in seinem Vorstand bekannt gegeben. Mit Wirkung zum 30. Januar 2026 wurde Eyal Gabbai in das Gremium berufen. Er folgt auf Dr. Gadi Riesenfeld, der aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Dr. Riesenfeld bleibt dem Unternehmen weiterhin als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats erhalten und begleitet damit auch künftig die wissenschaftliche Ausrichtung von NurExone.

Mit der Neubesetzung setzt das Unternehmen ein klares Zeichen. Die Erweiterung des Vorstands erfolgt in einer Phase, in der NurExone seine präklinischen Programme gezielt in Richtung First-in-Human-Meilensteine vorantreibt. Parallel prüft das Unternehmen - abhängig von Marktbedingungen und regulatorischen Anforderungen - potenzielle Optionen an den Kapitalmärkten. Die langjährige Erfahrung von Eyal Gabbai in der Führung großer Gesundheitssysteme, auf internationalen Kapitalmärkten sowie im Umgang mit globalen Investoren wird dabei als strategischer Mehrwert gesehen.

Die Berufung unterstreicht den Anspruch von NurExone, medizinische Innovation und wirtschaftliches Verständnis miteinander zu verbinden. Der Fokus liegt darauf, Strukturen zu schaffen, die sowohl den Bedürfnissen von Patienten als auch den Realitäten moderner Gesundheitssysteme gerecht werden. Genau an dieser Schnittstelle bringt Gabbai umfassende Erfahrung mit, insbesondere in regulierten und börsennotierten Umfeldern sowie bei der Implementierung neuer Technologien und deren Markteinführung.

Erfahrene Führungspersönlichkeit mit internationalem Netzwerk

Eyal Gabbai verfügt über einen breiten beruflichen Hintergrund im Gesundheitswesen und in der öffentlichen Verwaltung. Aktuell ist er Chairman des Meuhedet Health Fund, der drittgrößten Krankenversicherung Israels mit rund 1,4 Millionen Mitgliedern und einem Jahresumsatz von mehr als 3 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus steht er dem privaten Krankenhausnetzwerk Medica Excel als Chairman vor. Diese Funktionen verschaffen ihm tiefe Einblicke in die Organisation und Finanzierung groß angelegter Gesundheitssysteme.

Zuvor war Gabbai Generaldirektor des Büros des israelischen Premierministers. In dieser Rolle verantwortete er die politische Koordination zentraler Bereiche wie Infrastruktur, Kapitalmärkte, Kommunikation und Wohnungsbau. Dabei arbeitete er eng mit staatlichen Stellen, internationalen Partnern und dem privaten Sektor zusammen. Diese Erfahrung prägte sein Verständnis für komplexe Entscheidungsprozesse und langfristige strategische Planung.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Laufbahn lag auf Kapitalmarkttransaktionen. Zwischen 2002 und 2007 leitete Gabbai als Generaldirektor der israelischen Behörde für staatliche Unternehmen umfangreiche Privatisierungsprojekte. Über Börsengänge und strategische Verkäufe wurden Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 5 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Dieses Know-how ist für ein forschungsorientiertes Biotechnologieunternehmen mit internationalen Ambitionen von besonderer Bedeutung.

Kontinuität und Weiterentwicklung bei NurExone

Neben dem Blick nach vorn wahrt NurExone zugleich Kontinuität. Das Unternehmen würdigte die Verdienste von Dr. Gadi Riesenfeld, der den Vorstand in einer prägenden Phase begleitet hatte. In dieser Zeit entwickelte NurExone seine Plattform für regenerative Medizin weiter und baute seine globale Präsenz aus. Mit seinem Verbleib im Wissenschaftlichen Beirat bleibt sein Fachwissen dem Unternehmen erhalten.

Insgesamt fügt sich die Berufung von Eyal Gabbai in die langfristige Strategie von NurExone ein. Ziel ist es, die wissenschaftliche Stärke im Bereich exosomenbasierter Therapien mit operativer und finanzieller Expertise zu verbinden. Für Anleger signalisiert dieser Schritt eine gezielte Stärkung der Governance-Strukturen und eine klare Ausrichtung auf die nächsten Entwicklungsschritte des Unternehmens - von der Forschung bis hin zu möglichen Kapitalmarktinitiativen.

----

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



