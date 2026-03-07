NurExone präsentiert seine Technologie international - Investoren blicken auf den nächsten Meilenstein

Anzeige / Werbung

NurExone Biologic steht vor einem wichtigen Monat. Das Unternehmen will seine Plattform für exosomenbasierte regenerative Medizin auf zwei großen internationalen Konferenzen präsentieren. Gleichzeitig gab das Biotech-Unternehmen den Abgang eines wichtigen Managers bekannt. Damit entsteht ein Bild aus strategischem Aufbruch und internem Wandel.

Der Schritt zeigt, in welcher Phase sich das Unternehmen befindet. Die Technologie soll nicht nur wissenschaftlich überzeugen, sondern auch den Weg in Richtung klinische Entwicklung und späterer Vermarktung ebnen.

Internationale Bühne für Technologie und Kommerzialisierung

Im März hat NurExone (ISIN: CA67059R1091) eine internationale Präsentationsoffensive gestartet. Ziel ist es, sowohl Wissenschaftler als auch Industrievertreter aus dem Bereich der fortschrittlichen Therapien zu erreichen. Dieser doppelte Ansatz spiegelt die Entwicklungsphase des Unternehmens wider, in der wissenschaftliche Innovation und wirtschaftliche Umsetzung zunehmend zusammenrücken.

Den Auftakt bildet die Teilnahme an der NANO.IL.2026 in Jerusalem, einer internationalen Konferenz für Nanowissenschaft und Nanotechnologie. Die Veranstaltung passt zur Technologie von NurExone, denn die Plattform des Unternehmens basiert auf Exosomen - nanoskaligen Vesikeln, die als Boten zwischen Zellen fungieren.

CEO Dr. Lior Shaltiel wird dort nicht nur als Redner auftreten, sondern auch eine Sitzung über industrielle Ansätze in der Nanobiotechnologie mit leiten. Damit positioniert sich das Unternehmen direkt im Zentrum der wissenschaftlichen Diskussion rund um nanoskalige Therapietechnologien.

Kurz darauf folgt der Auftritt beim Advanced Therapies Congress in London, der als größte kommerzielle Veranstaltung Europas für Zell- und Gentherapien gilt. Hier verschiebt sich der Fokus stärker auf klinische Umsetzung, Produktion und Finanzierung. Der Vortrag des CEOs beleuchtet die Entwicklung des Unternehmens vom Start-up zum börsennotierten Unternehmen sowie die strategische Ausrichtung für die Zukunft.

ExoPTEN als Herzstück der Unternehmensstrategie

Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht das wichtigste Entwicklungsprogramm ExoPTEN. Die Therapie richtet sich gegen schwere Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Dazu zählen insbesondere akute Rückenmarksverletzungen sowie Schädigungen des Sehnervs. Beide Indikationen gelten als medizinisch schwer behandelbar und besitzen zugleich ein enormes Marktpotenzial.

Die Technologie nutzt Exosomen als Transportvehikel für therapeutische Wirkstoffe. Diese nanoskopischen Partikel werden mit biologischer Fracht beladen und sollen regenerative Prozesse im Nervensystem fördern.

Ein bedeutender regulatorischer Vorteil ist die Orphan Drug Designation für ExoPTEN. Diese Einstufung erhalten Therapien für seltene Krankheiten und sie bringt mehrere Vorteile mit sich. Dazu gehören Marktexklusivität nach einer möglichen Zulassung, steuerliche Förderungen für klinische Studien und zusätzliche regulatorische Unterstützung durch Behörden.

Für ein Entwicklungsunternehmen wie NurExone reduziert diese Einstufung die regulatorischen Risiken und erhöht gleichzeitig die wirtschaftliche Attraktivität des Programms.

Auch im Bereich Produktion meldete das Unternehmen Fortschritte. Anfang Februar bestätigte NurExone die Validierung einer skalierbaren und leistungsfähigen Herstellungsplattform. Dabei konnte eine konsistente Qualität über mehrere Produktionschargen hinweg nachgewiesen werden.

Gerade bei modernen Zell- und Exosomen-Therapien gilt die Herstellung oft als größte technische Hürde. Eine stabile und reproduzierbare Produktion ist Voraussetzung für klinische Studien und eine spätere kommerzielle Versorgung. Der Fortschritt stärkt daher die technologische Basis des Unternehmens.

Managementwechsel sorgt für zusätzlichen Handlungsbedarf

Parallel zu den technologischen Fortschritten steht das Unternehmen vor einer personellen Veränderung. Jacob Licht wird seine Position als Vice President Corporate Development sowie als CEO der US-Tochter Exo-Top Inc. Ende März aus persönlichen Gründen aufgeben.

Diese Rolle war eng mit der Wachstumsstrategie des Unternehmens verbunden, insbesondere mit der Expansion in Nordamerika.

Die Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. gilt als wichtiger Bestandteil der langfristigen Strategie. Sie wurde gegründet, um die Aktivitäten in den USA zu bündeln und die Plattform kommerziell zu nutzen. Dazu gehört auch das Angebot hochwertiger Exosomen und entsprechender Liefersysteme für andere Pharma- und Biotechnologieunternehmen.

Der Abgang des Managers schafft daher eine Lücke in der Unternehmensentwicklung und in der Führung der US-Tochter.

Nach Angaben des Unternehmens übernimmt zunächst das bestehende Managementteam die Aufgaben. Ziel ist es, die operative Kontinuität sicherzustellen, während nach einer langfristigen Lösung gesucht wird.

Blick der Investoren richtet sich auf klinischen Meilenstein

Für Investoren, die NurExone u. a. an der TSX Venture Exchange, OTCQB oder der Frankfurter Börse verfolgen, entsteht derzeit ein gemischtes Bild. Das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 46,14 Mio. CAD arbeitet konsequent an mehreren wichtigen Bausteinen seiner Entwicklung.

Dazu zählen präklinische Fortschritte, regulatorische Vorteile durch die Orphan-Drug-Einstufung, Verbesserungen in der Produktion und eine zunehmende internationale Präsenz.

Der wichtigste Meilenstein bleibt jedoch der geplante Start der ersten klinischen Studien am Menschen für ExoPTEN im Jahr 2026. Jeder Fortschritt in Produktion, Regulierung und wissenschaftlicher Kommunikation dient dazu, das Vertrauen in diesen nächsten Schritt zu stärken.

Gleichzeitig zeigt der Managementwechsel, dass der Weg eines klinischen Biotech-Unternehmens selten ohne Herausforderungen verläuft. Entscheidend wird nun sein, wie gut NurExone wissenschaftliche Dynamik und organisatorische Stabilität miteinander verbinden kann. Für Investoren dürfte genau diese Balance in den kommenden Monaten eine zentrale Rolle spielen.

Kostenlose Tickets und spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April ist Dr. Reuter Investor Relations auf der INVEST in Stuttgart vertreten und präsentiert dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien - es sind unterschiedliche Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf zwei Gemeinschaftsständen mit dabei. Bei den vorgestellten Unternehmen handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys.

Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gern kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Bei Interesse an einem Gratisticket oder bei Fragen schreiben Sie gern an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Betreff "INVEST 2026"

Wir freuen uns, Sie auf unseren Gemeinschaftsständen persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen.

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://briefglance.com/articles/nurexone-touts-nano-therapy-as-key-executive-departs?utm_source=pr_outreach&utm_medium=email&utm_campaign=ap_5738-18813&utm_content=m_20622

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen



Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

The post NurExone präsentiert seine Technologie international - Investoren blicken auf den nächsten Meilenstein appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA67059R1091