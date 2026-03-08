Internationale Bühne für regenerative Medizin: NurExone präsentiert Technologie auf wichtigen Biotech-Kongressen

Anzeige / Werbung

NurExone Biologic, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien entwickelt, wird im März 2026 auf zwei internationalen Konferenzen präsent sein. Damit rückt das Unternehmen seine Plattform für Regenerative Medizin in den Mittelpunkt zweier zentraler Branchentreffen.

Der Austausch mit wissenschaftlichen, Branchen- und Investorenkreisen ist nach Angaben des Unternehmens ein zentraler Bestandteil der Strategie. Der März umfasse zwei wichtige Foren. Für NurExone repräsentierten NANO.IL.2026 und Advanced Therapies zwei Seiten desselben Innovationspfads - einerseits mit Fokus auf Biologie im Nanomaßstab und Verabreichungstechnologien, andererseits mit Blick auf die Überführung in eine Therapie, die auf konsistente Herstellung sowie regulatorischen und klinischen Fortschritt ausgelegt ist.

Damit spannt das Unternehmen den Bogen von der technologischen Basis bis zur industriellen und klinischen Umsetzung.

Von der Nanowissenschaft zur klinischen Umsetzung

NurExone wird an der NANO.IL.2026 teilnehmen, einer internationalen Konferenz und Ausstellung für Nanowissenschaften und Nanotechnologie, die vom 8. bis 10. März 2026 in Jerusalem stattfindet. Dr. Lior Shaltiel, PhD, Chief Executive Officer von NurExone, wird als eingeladener Redner im Nano Biotech Industrial Approach-Track auftreten und als Co-Vorsitzender von Nano Biotech Industrial Approach Part B fungieren.

Exosomen haben eine Größe im Nanomaßstab, und die Plattform von NurExone ist darauf ausgelegt, diese zu minimalinvasiven regenerativen Therapien weiterzuentwickeln, die auf Verletzungen des zentralen Nervensystems fokussiert sind. Die Teilnahme an einer führenden Nanotechnologie-Konferenz unterstreicht die technologische Ausrichtung und die industrielle Relevanz der Plattform.

Darüber hinaus wird Dr. Shaltiel im März 2026 auf dem Advanced Therapies Congress in London sprechen, Europas größte kommerzielle Konferenz und Ausstellung für Zell- und Gentherapie. Der Kongress bringt globale Führungskräfte im Bereich fortschrittlicher Therapeutika zusammen, um klinische Translation, Skalierbarkeit der Herstellung, Kommerzialisierung und Investitionstrends zu adressieren.

Damit positioniert sich NurExone auch im Umfeld der Skalierung und Kommerzialisierung moderner Therapieansätze.

Unternehmensupdate: Veränderung im Management

Im Rahmen eines Unternehmensupdates gab das Unternehmen bekannt, dass Herr Jacob Licht aus persönlichen Gründen zum Ende des März 2026 von seinen Funktionen als Chief Executive Officer der Exo-Top Inc. und als Vice President, Corporate Development bei NurExone zurücktreten wird.

Das Unternehmen dankte Herrn Licht für seine Beiträge und sein Engagement und wünschte ihm weiterhin viel Erfolg. Das Managementteam des Unternehmens wird seine Aufgaben bis auf Weiteres übernehmen.

Neben der internationalen Sichtbarkeit im März steht damit auch eine personelle Veränderung im Fokus. Gleichzeitig zeigt die Doppelpräsenz auf zwei bedeutenden Konferenzen, dass NurExone seine Plattform konsequent im internationalen Innovationsumfeld verankert und den Dialog mit Wissenschaft, Industrie und Kapitalmarkt sucht.

