Vom 5. Bis 9. September treffen auf der IFA in Berlin Technologie und Haushaltspflege zusammen. Tineco präsentiert auf der internationalen Technikmesse seine neuesten Produkte.

Als einer der weltweit führenden Anbieter von smarten Haushaltstechnologien präsentiert Tineco auf der diesjährigen IFA in Berlin (05.-09. September 2025) sein erweitertes Portfolio. Im Fokus stehen dabei vor allem akkubetriebene und leistungsstarke Saugwischer sowie moderne Staubsauger, die die Bodenpflege effizienter, komfortabler und nachhaltiger machen.

Shaping the Future of Floor Care with Tineco at IFA 2025

Ein besonderes Highlight sind die neuen Technologien und Entwicklungen von Tineco, die in den aktuellen Modellen der FLOOR ONE Serie zum Einsatz kommen: Mit innovativer Sensorik, fortschrittlichen Selbstreinigungssystemen und intelligenten Steuerungen setzt das Unternehmen neue Standards in der Kategorie smarter Reinigung. Die neuen Funktionen richten sich ganz nach den Bedürfnissen der Kunden und machen das Putzen so noch komfortabler.

Mit seiner konsequenten Ausrichtung auf Smart Home Lösungen und anwenderfreundliches Design unterstreicht Tineco auch in diesem Jahr seinen Anspruch, Technologie-Vorreiter in der intelligenten Bodenpflege zu sein.

Tineco ist auf der ifa Berlin vom 05. Bis zum 09. September in Halle 9 auf Stand 114 vertreten.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

