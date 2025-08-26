Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Juni dürfte die kanadische Wirtschaft laut einer Schätzung um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gewachsen sein, so die Analysten von Postbank Research.Nach zwei Monaten mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um jeweils 0,1 Prozent stelle dies jedoch keine echte Erholung dar. Zuwächse im Einzel- und Großhandel würden durch einen Rückgang im Verarbeitenden Gewerbe teilweise ausgeglichen. Sollte sich die Schätzung bestätigen, laufe es für das zweite Quartal insgesamt wohl auf eine Stagnation hinaus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de