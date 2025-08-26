Zürich (www.fondscheck.de) - Die von Swisscanto Asset Management International S.A. angebotene Palette an nachhaltigen Themenfonds erfährt Verstärkung: Holger Frey übernahm per Anfang August als neuer Lead-Portfoliomanager die Verwaltung des nachhaltigen Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water (ISIN LU0302976872/ WKN A0MSPX), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
