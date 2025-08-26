© Foto: MidjourneyTrotz Wachstum im Schlüsselwerk Mohawk Valley kämpft Wolfspeed mit Milliardenverlusten. Der geplante Schuldenschnitt soll die Wende bringen.Wolfspeed hat seine Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt und dabei gemischte Ergebnisse präsentiert. Für das Quartal bis Ende Juni meldete das Siliziumkarbid-Unternehmen einen bereinigten Verlust je Aktie von 0,77 US-Dollar nach minus 0,89 US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit minus 0,70 bis 0,72 US-Dollar gerechnet. Der Umsatz lag bei 197 Millionen US-Dollar und damit leicht über den Schätzungen, aber unter dem Vorjahreswert von 200,7 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust weitete sich deutlich aus: Für das …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE