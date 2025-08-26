Anzeige
Mehr »
Dienstag, 26.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
26.08.2025 10:27 Uhr
62 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Leichter - Zu Trumps Fed-Angriff nun auch Frankreich-Sorgen

DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - Zu Trumps Fed-Angriff nun auch Frankreich-Sorgen

DOW JONES--Leichter zeigen sich Europas Aktienmärkte nach Handelsstart am Dienstag. Zusätzlich zum Angriff von Donald Trump auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank kommen nun auch Sorgen vor einer Haushaltskrise in Frankreich. Der Pariser CAC-40-Index fällt um 1,8 Prozent. Hauptverlierer sind die Aktien der Banken; deren Index gibt um 2,3 Prozent nach. Der DAX wird davon um 0,5 Prozent nach unten gezogen auf 24.151 Zähler. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,8 Prozent auf 5.401 Punkte.

Neue Sorgen um Frankreich - Banken brechen ein

Der Haushaltsstreit in Frankreich könnte schnell ein Thema für Gesamteuropa werden, heißt es im Handel. Premier François Bayrou will wegen seiner umstrittenen Sparpläne ein Vertrauensvotum im französischen Parlament abhalten. Ihm fehlen aber die Stimmen, um den Haushalt aus eigener Kraft durchs Parlament zu bringen. Bereits 2024 musste sein Vorgänger Michel Barnier wegen eines gescheiterten Haushalts zurücktreten. Die Renditen an den französischen Anleihemärkten schossen damals nach oben und lösten Befürchtungen über eine Schuldenkrise aus.

Dazu ist auch noch das Verbrauchervertrauen in Frankreich überraschend abgerutscht. Banken leiden darunter, da sie stark im Geschäft mit Konsumkrediten aktiv sind. Societe Generale und BNP Paribas brechen um bis zu 6,7 Prozent ein, Credit Agricole um 5,3 Prozent. Bei den Versicherern fallen Axa um 5,2 Prozent. Beim Einzelhändler Carrefour geht es 2,2 Prozent tiefer.

Im DAX fallen Commerzbank um 4,6 Prozent und Deutsche Bank um 1,3 Prozent.

Trump attackiert Unabhängigkeit der Fed

Auch Donald Trump belastet wieder die Börsen: Er kündigte am Vorabend per Tweet an, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen. Marktteilnehmer können bisher nicht einordnen, ob es dazu überhaupt eine Rechtsgrundlage gibt. UBS-Chef-Volkswirt Paul Donovan erwartet zunächst einen Gang durch die Gerichte, danach müsste auch der Senat erst einem Nachfolger zustimmen.

"Das entbehrt nicht einer gewissen Komik - und sorgt gerade dadurch für Unberechenbarkeit", kommentierte ein Händler. Denn Trump werfe Cook falsche Angaben bei Hypothekenanträgen vor, also genau dasselbe, was ein New Yorker Berufungsgericht in der Vorwoche bei Donald Trump festgestellt habe. Auf den Dollar wirkt das belastend. "Das Geschehen um Gouverneurin Lisa Cook hat das Potenzial, für neue Unsicherheit an der Wall Street zu sorgen", heißt es bei QC Partners.

Außer den Banken notieren die meisten DAX-Werte nur im Null-Komma-Bereich. Bei Mercedes-Benz geht es 0,2 Prozent tiefer. Der angekündigte Verkauf der Beteiligung an Nissan Motors wirkt sich nicht positiv aus.

Bei Puma zeigen sich die erwarteten Gewinnmitnahmen nach der Hausse vom Vortag. Die Aktien sprangen über 16 Prozent nach Berichten, die Eigner-Familie Pinault wolle sich aus dem Sportartikler zurückziehen. Nun geht es 3,4 Prozent nach unten.

Dermapharm geben 1,4 Prozent nach. Hier lagen die Geschäftszahlen im erwarteten Rahmen. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50       5.401,45    -0,8%   -42,51   +12,1% 
Stoxx-50         4.576,28    -0,6%   -28,81    +7,4% 
DAX           24.151,04    -0,5%   -122,08   +22,4% 
MDAX           30.804,99    -0,9%   -268,14   +21,1% 
TecDAX          3.757,76    -0,3%   -11,11   +10,6% 
SDAX           17.024,16    -0,9%   -153,00   +25,6% 
CAC            7.702,22    -1,8%   -140,82    +8,0% 
SMI           12.166,24    -0,3%   -40,12    +5,7% 
ATX            4.710,30    -1,0%   -49,38   +30,7% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Fr, 17:30  % YTD 
EUR/USD           1,1623    +0,0%   1,1620   1,1728 +13,2% 
EUR/JPY           171,75    +0,1%   171,63   171,95  +5,7% 
EUR/CHF           0,9373    +0,1%   0,9363   0,9389  +0,1% 
EUR/GBP           0,8639    +0,1%   0,8634   0,8662  +4,8% 
USD/JPY           147,76    +0,0%   147,72   146,62  -6,7% 
GBP/USD           1,3454    -0,0%   1,3457   1,3540  +8,0% 
USD/CNY           7,1155    +0,1%   7,1095   7,1221  -1,2% 
USD/CNH           7,1633    +0,1%   7,1568   7,1675  -2,2% 
AUS/USD           0,6477    -0,1%   0,6481   0,6497  +4,9% 
Bitcoin/USD       110.313,10    +0,3% 110.023,10 116.872,60 +19,6% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,32    64,80    -0,7%    -0,48 -10,7% 
Brent/ICE          68,34    68,80    -0,7%    -0,46  -9,4% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.378,12   3.368,50    +0,3%    9,62 +28,5% 
Silber            38,72    38,58    +0,4%    0,15 +34,7% 
Platin          1.155,68   1.158,39    -0,2%    -2,71 +32,7% 
Kupfer            4,44     4,48    -0,8%    -0,04  +8,1% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 03:52 ET (07:52 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.