DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - Zu Trumps Fed-Angriff nun auch Frankreich-Sorgen

DOW JONES--Leichter zeigen sich Europas Aktienmärkte nach Handelsstart am Dienstag. Zusätzlich zum Angriff von Donald Trump auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank kommen nun auch Sorgen vor einer Haushaltskrise in Frankreich. Der Pariser CAC-40-Index fällt um 1,8 Prozent. Hauptverlierer sind die Aktien der Banken; deren Index gibt um 2,3 Prozent nach. Der DAX wird davon um 0,5 Prozent nach unten gezogen auf 24.151 Zähler. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,8 Prozent auf 5.401 Punkte.

Neue Sorgen um Frankreich - Banken brechen ein

Der Haushaltsstreit in Frankreich könnte schnell ein Thema für Gesamteuropa werden, heißt es im Handel. Premier François Bayrou will wegen seiner umstrittenen Sparpläne ein Vertrauensvotum im französischen Parlament abhalten. Ihm fehlen aber die Stimmen, um den Haushalt aus eigener Kraft durchs Parlament zu bringen. Bereits 2024 musste sein Vorgänger Michel Barnier wegen eines gescheiterten Haushalts zurücktreten. Die Renditen an den französischen Anleihemärkten schossen damals nach oben und lösten Befürchtungen über eine Schuldenkrise aus.

Dazu ist auch noch das Verbrauchervertrauen in Frankreich überraschend abgerutscht. Banken leiden darunter, da sie stark im Geschäft mit Konsumkrediten aktiv sind. Societe Generale und BNP Paribas brechen um bis zu 6,7 Prozent ein, Credit Agricole um 5,3 Prozent. Bei den Versicherern fallen Axa um 5,2 Prozent. Beim Einzelhändler Carrefour geht es 2,2 Prozent tiefer.

Im DAX fallen Commerzbank um 4,6 Prozent und Deutsche Bank um 1,3 Prozent.

Trump attackiert Unabhängigkeit der Fed

Auch Donald Trump belastet wieder die Börsen: Er kündigte am Vorabend per Tweet an, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen. Marktteilnehmer können bisher nicht einordnen, ob es dazu überhaupt eine Rechtsgrundlage gibt. UBS-Chef-Volkswirt Paul Donovan erwartet zunächst einen Gang durch die Gerichte, danach müsste auch der Senat erst einem Nachfolger zustimmen.

"Das entbehrt nicht einer gewissen Komik - und sorgt gerade dadurch für Unberechenbarkeit", kommentierte ein Händler. Denn Trump werfe Cook falsche Angaben bei Hypothekenanträgen vor, also genau dasselbe, was ein New Yorker Berufungsgericht in der Vorwoche bei Donald Trump festgestellt habe. Auf den Dollar wirkt das belastend. "Das Geschehen um Gouverneurin Lisa Cook hat das Potenzial, für neue Unsicherheit an der Wall Street zu sorgen", heißt es bei QC Partners.

Außer den Banken notieren die meisten DAX-Werte nur im Null-Komma-Bereich. Bei Mercedes-Benz geht es 0,2 Prozent tiefer. Der angekündigte Verkauf der Beteiligung an Nissan Motors wirkt sich nicht positiv aus.

Bei Puma zeigen sich die erwarteten Gewinnmitnahmen nach der Hausse vom Vortag. Die Aktien sprangen über 16 Prozent nach Berichten, die Eigner-Familie Pinault wolle sich aus dem Sportartikler zurückziehen. Nun geht es 3,4 Prozent nach unten.

Dermapharm geben 1,4 Prozent nach. Hier lagen die Geschäftszahlen im erwarteten Rahmen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.401,45 -0,8% -42,51 +12,1% Stoxx-50 4.576,28 -0,6% -28,81 +7,4% DAX 24.151,04 -0,5% -122,08 +22,4% MDAX 30.804,99 -0,9% -268,14 +21,1% TecDAX 3.757,76 -0,3% -11,11 +10,6% SDAX 17.024,16 -0,9% -153,00 +25,6% CAC 7.702,22 -1,8% -140,82 +8,0% SMI 12.166,24 -0,3% -40,12 +5,7% ATX 4.710,30 -1,0% -49,38 +30,7% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1623 +0,0% 1,1620 1,1728 +13,2% EUR/JPY 171,75 +0,1% 171,63 171,95 +5,7% EUR/CHF 0,9373 +0,1% 0,9363 0,9389 +0,1% EUR/GBP 0,8639 +0,1% 0,8634 0,8662 +4,8% USD/JPY 147,76 +0,0% 147,72 146,62 -6,7% GBP/USD 1,3454 -0,0% 1,3457 1,3540 +8,0% USD/CNY 7,1155 +0,1% 7,1095 7,1221 -1,2% USD/CNH 7,1633 +0,1% 7,1568 7,1675 -2,2% AUS/USD 0,6477 -0,1% 0,6481 0,6497 +4,9% Bitcoin/USD 110.313,10 +0,3% 110.023,10 116.872,60 +19,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,32 64,80 -0,7% -0,48 -10,7% Brent/ICE 68,34 68,80 -0,7% -0,46 -9,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.378,12 3.368,50 +0,3% 9,62 +28,5% Silber 38,72 38,58 +0,4% 0,15 +34,7% Platin 1.155,68 1.158,39 -0,2% -2,71 +32,7% Kupfer 4,44 4,48 -0,8% -0,04 +8,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

