Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Climaty AI, ein globales CliMarTech-Unternehmen, das von agentenbasierter KI unterstützt wird, wurde von Neel Pandya gegründet. Mit der Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit in den Regionen APAC, GCC, EU, Großbritannien und Nordamerika strebt Climaty AI an, die Standard-Klimaschicht für alle Medienentscheidungen zu werden und eine SaaS-Plattform anzubieten, die CO2-Verantwortung und leistungsstarke Medienkampagnen miteinander verbindet.Im Gegensatz zu Punktlösungen oder ESG-Add-ons bietet Climaty AI die branchenweit erste End-to-End-CliMarTech-Infrastruktur, die Folgendes kombiniert:• Medienübergreifende Kohlenstoffintelligenz: Die weltweit erste Maschine, die Ad-Emissionen über alle Medienkontaktpunkte hinweg misst und KI-gestützte Strategien zur erheblichen Reduzierung des CO2-Fußabdrucks empfiehlt.• Agentenbasierte KI-Suite: Autonome KI-Agenten, die Arbeitsabläufe optimieren, kreative Inhalte personalisieren, Echtzeit-Informationen liefern und eine kontinuierliche Optimierung vorantreiben.• Programmatic+: Hochwertiges, MFA-freies Inventar mit direkten Verlagsangeboten und CO2-bewusstem Bidding.• Ad Net Zero Pathway: Kompensiert Emissionen durch verifizierte Gutschriftenprojekte für Emissionen."Climaty AI ist die Antwort auf die Frage jedes CMO: 'Wie kann ich verantwortungsbewusst wachsen?' Mit agentenbasierter KI als Kernstück und Nachhaltigkeit als zentralem Anliegen lösen wir nicht nur Probleme, sondern gestalten das Betriebssystem des modernen Marketings neu", so Neel Pandya.Am Ruder befindet sich Neel Pandya, Gründer und CEO von Climaty AI. Er hat die Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt - als Markenvermarkter, als führender Medienvertreter und als Tech-CEO. Seine Karriere umfasst Führungspositionen bei L'Oréal, Vodafone und GroupM (Unilever) und zuletzt als CEO von Pixis, wo er die frühe Welle der KI nutzte, um das Unternehmen zu einer globalen Marke mit einem Finanzvolumen von 225 Millionen Dollar auszubauen. Pandya wurde als "Top Global Inspirational Leader" und "Most Powerful Influencer" ausgezeichnet und leitete außerdem das Medienforum der Society of Advertisers. Jetzt reitet er auf der nächsten doppelten Transformationswelle - agentenbasierte KI und Climate Tech - um eine Lösung zu entwickeln, die moderne CMOs wirklich brauchen."Nachdem ich jahrelang an der Leistungsoptimierung für globale Marken, Agenturen und KI-Plattformen gearbeitet habe, fühlte ich mich verpflichtet, den nächsten entscheidenden Wandel anzuführen, bei dem Marketing Intelligence und Umweltverträglichkeit miteinander verschmelzen", so Neel. "Ich bin davon überzeugt, dass die Zukunft des Marketings in KI-gestützter Automatisierung, messbaren Ergebnissen und Sinnhaftigkeit liegt."Informationen zu Climaty AIClimaty AI ist ein globales CliMarTech-Unternehmen, das von agentenbasierter KI unterstützt wird und Marketingfachleuten dabei hilft, intelligentere und verantwortungsbewusstere Kampagnen durchzuführen. Die Plattform kombiniert Automatisierung, Tools für den Medieneinkauf und eine integrierte CO2-Bilanzierung, sodass Marken Ergebnisse erzielen und gleichzeitig ihre Auswirkungen auf die Umwelt überwachen können.