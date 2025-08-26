Waghäusel (ots) -KI ist das aktuell wichtigste Thema im Marketing. Das zeigt die vom Fachportal marketing-BÖRSE veröffentlichte, mit 1407 Befragten teilnehmerstärkste Marketing-Umfrage im deutschsprachigen Raum. Gleich vier Themen aus der Top Ten haben einen KI-Bezug, doch auch Authentizität bleibt relevant. Beim Blick auf die beliebtesten Kanäle bleibt für Marketing-Verantwortliche die E-Mail führend.Künstliche Intelligenz durchdringt die BrancheKI im Marketing (93 Prozent), AI Content Creation (86 Prozent), AI Search (81 Prozent) und Prompting (78 Prozent) belegen vier der zehn wichtigsten Plätze. "Das zeigt: Künstliche Intelligenz ist nicht mehr nur Experimentierfeld", sagt Geschäftsführer Torsten Schwarz. "Sie wird zunehmend fester Bestandteil der Marketing-Realität."Dabei bleibt Content nach wie vor King: Mit 87 Prozent hält sich Content Marketing souverän auf Platz zwei. Die entscheidende Frage ist längst nicht mehr, ob, sondern wie Inhalte gespielt werden. Customer Journey (81 Prozent), Marketing Automation (79 Prozent) und Personalisierung (79 Prozent) zeigen: Statt "alte" Disziplinen zu ersetzen, bereichert KI das bisherige Marketing-Toolkit.Menschliche Inhalte als Gegenpol zur KI-FlutAuthentizität verfehlt knapp die Top Ten, aber drei von vier Marketing-Verantwortlichen halten von Menschen produzierte, authentische Inhalte nach wie vor für relevant. Diese hohe Zustimmung zeigt: Während KI die Content-Produktion verändert, wächst gleichzeitig die Wertschätzung für menschliche Kreativität und Kommunikation.Diese Balance zwischen Technologie und Menschlichkeit spiegelt sich auch in anderen Top-Ten-Themen wider: Storytelling (79 Prozent) und Customer Experience (79 Prozent) zeigen, dass eine emotionale Bindung zu Kunden weiterhin zentral bleibt. Das scheint sich auch zunehmend in der Kanalauswahl zu offenbaren. Während etablierte Plattformen mehr und mehr von Algorithmen sowie automatisierten Inhalten geprägt sind, suchen viele vermehrt nach direkteren, persönlicheren Wegen zu ihren Kunden.Die komplette Meldung und Abbildungen finden Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/h89lxx8o5dk89d54dmjs7/AKBGp4f10C3LcaOHxnAz5xI?rlkey=nlt14k5xl2yhevtypph4fbxhl&st=wat7yufm&dl=0)Pressekontakt:Florian Specht, marketing-BÖRSE GmbH, specht@marketing-boerse.deMelanchthonstr. 5, D-68753 Waghäusel, Tel.: 07254/95773-0, https://www.marketing-boerse.de/Original-Content von: marketing-BÖRSE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62898/6104214