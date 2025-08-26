Die milliardenschwere Klage von xAI gegen Apple und OpenAI bringt neuen Zündstoff in den globalen KI-Wettlauf. Sie könnte US-Gerichten erstmals die Chance geben, Grundsatzfragen zum Wettbewerb in der Künstlichen Intelligenz zu klären - mit Folgen für die gesamte Branche. Der Tech-Milliardär Elon Musk zieht erneut vor Gericht. Sein KI-Startup xAI hat in Texas Klage gegen Apple und OpenAI eingereicht. Der Vorwurf: Illegale Absprachen, die den Wettbewerb im boomenden KI-Markt behindern und Innovatoren ausschließen sollen. In der Klageschrift heißt es, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
