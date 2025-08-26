Linz (www.anleihencheck.de) - In Ungarn steht heute die Zinsentscheidung der Notenbank MNB am Programm, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es werde erwartet, dass der Leitzins unverändert bei 6,50% belassen werde. Es wäre die elfte Sitzung in Folge, in der keine Änderung vorgenommen würde. Komme eine erneute Zinspause wie erwartet, würde es die vorsichtige Vorgehensweise des geldpolitischen Kurses unterstreichen, die darauf abziele, die Inflationserwartungen zu stabilisieren. Die Inflation liege mit 4,3% im Jahresvergleich noch immer über dem Zielwert. Gleichzeitig stagniere das Wirtschaftswachstum, was die Notenbank vor ein Dilemma stelle. Eine Zinspause würde auch den Forint (HUF) unterstützen, der sich gegenüber dem Euro zuletzt konstant unter der 400er-Marke halten könne. (26.08.2025/alc/a/a) ...

