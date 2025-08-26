Xing Mobility stellt auf der IAA Mobility sein neuestes Cell-to-Pack-Batteriesystem der Baureihe Immersio vor. Das System ist erstmals in Caterhams vollelektrischem Leichtbau-Sportcoupé Project V im Einsatz - und wird auch separat auf der Messe ausgestellt. Mit dem neuen Batteriesystem im Cell-to-Pack-(CTP)-Design will Xing Mobility seine Position im Markt für leistungsstarke Hochleistungs-Batterien ausbauen. Das System basiert dabei nicht nur auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
