Ein Technologiewert mit globaler Bedeutung hat sich nach einer Schwächephase eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit zweistelligen Wachstumsraten, Rekordmargen und einer klaren Positionierung in den Zukunftsmärkten KI, Robotik und Elektromobilität gewinnt die Aktie spürbar an Dynamik - und steht unmittelbar vor dem nächsten Ausbruch.Die Bewertung ist attraktiv: Auf Basis der Schätzungen für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei nur 16,4. Ergänzt wird dies durch starke Cashflows und kontinuierliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär