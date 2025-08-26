© Foto: Christoph Schmidt/dpa/dpa-tmnDer Flughafen Zürich steigert Gewinn und hebt Prognosen an. Die Aktie legt deutlich zu, während sich das Großprojekt in Indien weiter verzögert.Der Flughafen Zürich hat im ersten Halbjahr 2025 Umsatz und Gewinn gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz stieg um zwei Prozent auf 641 Millionen Schweizer Franken (rund 684 Millionen Euro), wie der Betreiber am Dienstag mitteilte. Der Flugbereich legte dabei um vier Prozent auf rund 349 Millionen Euro zu. Dagegen sanken die Erlöse im Nichtflug-Bereich um ein Prozent auf rund 334 Millionen Euro. Operativer Gewinn legt zu Die Betriebskosten reduzierten sich um ein Prozent auf rund 301 Millionen Euro. Der operative Gewinn …Den vollständigen Artikel lesen ...
