Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (WKN: A13SUL), Spezialist für Fachmarktzentren, legt solide Halbjahreszahlen vor. Umsatz steigt, FFO klettert - und Anleger dürfen sich auf weitere Dividendenfantasie freuen. DEFAMA Aktie: Halbjahreszahlen 2025 im Überblick Im ersten Halbjahr 2025 erzielte DEFAMA einen Umsatz von 15,2 Mio. € (Vorjahr: 13,2 Mio. €). Das EBITDA lag mit 9,0 Mio. € knapp unter dem Vorjahreswert von 9,5 Mio. €, während das Ergebnis vor Steuern auf 2,4 Mio. € (Vj.: 3,8 Mio. €) zurückging. Hintergrund: Im Vorjahr gab es einen einmaligen Sonderertrag aus dem Verkauf des Fachmarktzentrums ...Den vollständigen Artikel lesen ...
