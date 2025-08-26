Neue Fantasie: Die Raumfahrtfirma Rocket Lab investiert nun auch in weltraumtaugliche Solarzellen. Haupttreiber sind die schnell aufeinanderfolgenden Raketenstarts.Der Hot Stock Rocket Lab zündet und liegt seit Kauf im Juni 70 Prozent im Plus. Grund ist ein erfolgreicher Start der Trägerrakete Electron, die fünf Satelliten in die Erdumlaufbahn brachte. Das war der 12. Start in diesem Jahr - schneller agieren nur sehr wenige Space-Tech-Firmen.Rocket Lab-Gründer Peter Beck: "Das Erreichen unseres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär