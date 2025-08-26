DEFAMA (DE000A13SUL5) überzeugt mit soliden Zahlen zum ersten Halbjahr. Der Immobilienspezialist für Fachmärkte steigerte die wichtige Kennzahl FFO um 8 Prozent auf 5,5 Millionen Euro. Das Portfolio wuchs auf 91 Objekte. Umsatzwachstum bei stabiler Basis: Der Umsatz kletterte um 15,2 Prozent auf 15,2 Millionen Euro nach 13,2 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBITDA erreichte 9,0 Millionen Euro und blieb damit nahezu stabil. Der leichte Rückgang erklärt sich durch einen positiven Sondereffekt aus einer Objektveräußerung im Vorjahr. Die Funds From Operations stiegen auf 1,14 Euro je Aktie nach 1,06 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
