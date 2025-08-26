Anzeige
Mehr »
Dienstag, 26.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking: AlsetAI zündet nächste Stufe - Neue Allianz mit CHIP Datacentres & Hochkarätige Vorstände markieren Wendepunkt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
26.08.2025 11:21 Uhr
197 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE ASIEN/Negative Vorzeichen nach neuen Trump-Drohungen

DJ MÄRKTE ASIEN/Negative Vorzeichen nach neuen Trump-Drohungen

DOW JONES--Mit überwiegend negativen Vorzeichen sind Asiens Börsen am Dienstag aus dem Handel gegangen. Während es in Japan und Hongkong bis zu 1,2 Prozent tiefer ging, notierten andere Märkte wenig verändert. Die Börse in Shanghai schloss 0,4 Prozent niedriger, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Zölle auf Einfuhren aus China angekündigt hatte. Trump drohte dem Land mit Zöllen von bis zu 200 Prozent, falls es keine Magnet-Bausteine aus Seltenen Erden liefern werde.

Mit Spannung wird auch auf die weitere Entwicklung um Lisa Cook geblickt. Denn Trump hat nun angekündigt, die Fed-Gouverneurin zu entlassen. Cook ließ aber am Vorabend wissen, dass Trump keine rechtliche Befugnis dazu habe und sie bleiben werde. Trump hat persönlich Anleihen im Wert von über 100 Millionen Dollar gekauft und würde von Zinssenkungen direkt profitieren.

Marktteilnehmer fürchten, dass zu erwartende Schritte Trumps gegen Cook den Umgangston mit der Fed weiter vergiften und damit auch die Zinsentscheidungen beeinflussen könnten. Der US-Dollar tendierte danach etwas schwächer gegen Asiens Währungen.

Auch in Indien richtet die Trump-Politik Schaden an und drückte den Nifty-50-Index um 0,6 Prozent. Dort blicken Exporteure mit Sorge auf den Mittwoch, an dem zusätzliche Strafzölle gegen das Land wirksam werden sollen. In der Summe steigen die Belastungen dann auf 50 Prozent.

In Japan galt das Interesse den neuesten Inflationsdaten der Bank of Japan. Die Teuerung kletterte nur um 2,0 Prozent, nachdem sie zuletzt um 2,3 Prozent gestiegen war. Hauptverlierer im Nikkei-Index waren Nissan Motor mit 6,3 Prozent Minus. Der Autobauer leidet unter der Ankündigung von Mercedes-Benz, aus dem japanischen Unternehmen auszusteigen. Die Beteiligung von rund 3,8 Prozent solle mangels strategischer Bedeutung verkauft werden.

Zweiter Verlierer waren Versorger Tokyo Electric Power mit 5,5 Prozent. Umgekehrt setzten sich Rakuten mit 3,9 Prozent Plus an die Indexspitze.

In Australien sprangen die Aktien von Lebensmittelhändler Coles um 8,5 Prozent. Hier lagen die Jahresgeschäftszahlen einen Tick über Erwartungen, hervorgehoben wurde aber der überraschend positive Ton des Ausblicks. 

=== 
Index (Börse)       zuletzt    +/- %    % YTD      Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.935,60    -0,4%    +9,9%      08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    42.394,40    -1,0%    +6,9%      08:30 
Kospi (Seoul)       3.179,36    -1,0%   +32,5%      08:30 
Shanghai-Comp.      3.868,38    -0,4%   +14,1%      09:00 
Hang-Seng (Hongk.)    25.524,92    -1,2%   +26,2%      10:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00 Mo., 10.19 Uhr  % YTD 
EUR/USD           1,1619    -0,0   1,1620     1,1703 +13,2% 
EUR/JPY           171,43    -0,1   171,63     172,40  +5,7% 
EUR/GBP           0,8629    -0,1   0,8634     0,8664  +4,8% 
GBP/USD           1,3466     0,1   1,3457     1,3507  +8,0% 
USD/JPY           147,54    -0,1   147,72     147,32  -6,7% 
USD/KRW          1.397,40     0,5  1.390,59    1.385,90  -6,2% 
USD/CNY           7,1174     0,1   7,1095     7,1073  -1,2% 
USD/CNH           7,1635     0,1   7,1568     7,1519  -2,2% 
USD/HKD           7,8024    -0,1   7,8121     7,8112  +0,6% 
AUD/USD           0,6478    -0,1   0,6481     0,6496  +4,9% 
NZD/USD           0,5842    -0,2   0,5850     0,5871  +4,8% 
BTC/USD         110.159,40     0,1 110.023,10   111.774,40 +19,6% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Schluss    +/- %     +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,22    64,80    -0,9%      -0,58  -9,4% 
Brent/ICE          68,26    68,80    -0,8%      -0,54  -8,1% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %     +/- USD  % YTD 
Gold           3.377,99  3.368,50    +0,3%      +9,49 +28,5% 
Silber            38,69   38,575    +0,3%      +0,12 +34,7% 
Platin          1.153,31  1.158,39    -0,4%      -5,08 +32,7% 
Kupfer            4,45    4,48    -0,6%      -0,03  +8,2% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 04:46 ET (08:46 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.