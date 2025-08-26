Herning, Dänemark (ots) -Mit der diesjährigen Herbst/Winter-Kollektion "Sunday Routine" lädt JBS of Denmark dazu ein, einen Gang runterzuschalten. Die Kollektion ist eine Hommage an den stillsten Tag der Woche - Momente ohne Termine, ohne Leistungsdruck, nur Raum für sich selbst.Weich, warm, unaufgeregt - Kleidung, die nichts fordert"Sunday Routine" verbindet gemütliches Nachtwäschedesign aus Flanell für langsame Morgenstunden mit weichen Bambus-Basics und femininem Loungewear, die zum Verweilen einlädt. Die warmen, harmonischen Farbtöne unterstreichen die entspannte Stimmung, während atmungsaktive Materialien für maximalen Komfort sorgen - egal ob auf dem Sofa, beim Frühstück oder unterwegs.Bambus-Basics in neuen SaisonfarbenDie bewährten Bambus-Basisprodukte der Marke sind das Herzstück der Kollektion: OCS-zertifizierte Bio-Bambus-Viskose (https://jbsofdenmark.de/verantwortung-zertifizierungen), die sich sanft wie eine zweite Haut anfühlt, feuchtigkeitsregulierend wirkt und ihre Form auch nach vielen Wäschen behält. Neben den Standardfarben gibt es nun auch limitierte Saisonfarben, die dezente Abwechslung in den Kleiderschrank bringen.Die neue Kollektion ist bei ab sofort im Webshop erhältlich (https://www.jbsofdenmark.dk/sunday-routine).Absorbierende Unterwäsche - diskret, stilvoll, funktionalAuch die innovative Unterwäsche mit AbsorbTech ist Teil der Kollektion. Mit der erweiterten Produktpalette mit 50 ml Saugfähigkeit bietet sie zuverlässigen, unsichtbaren Schutz bei leichten Blasenschwächen - ohne Abstriche bei Passform oder Design.Die komplette Serie absorbierender Unterwäsche ist online erhältlich (https://jbsofdenmark.de/absorbtech-damen).Slow Fashion mit HaltungJBS of Denmark bleibt seiner Linie treu: langlebige Produkte, zeitloses Design und bewusster Umgang mit Ressourcen. Die Kollektion ist ab sofort exklusiv im offiziellen JBS of Denmark Online-Shop und bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich.Über JBS of DenmarkSeit 1939 steht das dänische Familienunternehmen für hochwertige Unterwäsche, skandinavisches Design und eine klare Haltung zu Qualität und Verantwortung. Mit OCS-zertifizierten Materialien (https://jbsofdenmark.de/verantwortung-zertifizierungen), kurzen Transportwegen und zeitlosen Schnitten bietet JBS of Denmark Produkte, die man gerne jeden Tag trägt - und viele Jahre behält.Pressekontakt:JBS Textile Group A/SKerstin Engl+45 71 94 95 71kee@jbs.dkwww.jbsofdenmark.deOriginal-Content von: JBS Textile Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179767/6104303