© Foto: Dall-EDer chinesische Flugtaxi-Entwickler EHang steigert den Umsatz deutlich, senkt jedoch die Prognose. Anleger reagieren skeptisch und schicken die Aktie ins Minus.Der chinesische Flugtaxi-Entwickler EHang hat im zweiten Quartal 2025 den Umsatz kräftig gesteigert, bleibt aber in den roten Zahlen und senkt seine Jahresprognose. Anleger reagierten zurückhaltend auf die Zahlen: Die Aktie von EHang gab am Dienstagvormittag in der Vorbörse nach. Starker Absatz von Flugtaxis Das Unternehmen setzte von April bis Juni umgerechnet 20,5 Millionen US-Dollar um. Das entspricht einem Plus von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 464 Prozent im Vergleich zum schwachen ersten Quartal. Trotz …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE