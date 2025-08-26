© Foto: Bebeto Matthews - APDie Cannabis-Branche in den USA steht vor einem möglichen Richtungswechsel - und Tilray könnte der große Profiteur sein. Das Analysehaus Jefferies hebt sein Kursziel an, und versetzt Anleger damit in einen Kaufrausch.US-Präsident Donald Trump will Marihuana von der strengsten Einstufung als Schedule?I auf Schedule?III herabstufen. Jefferies-Analyst Kaumil Gajrawala hat daraufhin das Kursziel für die Aktie des kanadischen Brancheriesen Tilray auf 2,00?US-Dollar angehoben. "Wir werden bald mit der Neubewertung von Marihuana voranschreiten", erklärte Trump zuletzt und räumte ein: "Es ist ein sehr komplexes Thema." Für Analyst Gajrawala ein wichtiges Signal für die Branche. "Dies wäre zwar …Den vollständigen Artikel lesen ...
