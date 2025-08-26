Während viele Milliardäre bei Kryptowährungen zurückhaltend bleiben, geht Ricardo Salinas, der drittreichste Mann Mexikos, einen radikal anderen Weg. In einem Bloomberg-Interview enthüllte er, dass er inzwischen 70 % seines liquiden Vermögens in Bitcoin hält - und erklärt, warum er den Coin für härter als Gold hält.Der Bitcoin ist bei Privatanlegern längst ein Dauerbrenner. Unter Milliardären dagegen ist die Begeisterung für die Kryptowährung überschaubar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
