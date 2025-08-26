Veridas, ein globaler Anbieter von Lösungen für Identitätsprüfung und Biometrie, gab heute bekannt, dass seine Identitätsprüfungs (IDV) Plattform nun auf dem Amazon Web Services (AWS) Marketplace zur Verfügung steht. Diese Einführung legt die volle Leistungsfähigkeit der Funktionen zur Betrugsprävention und Identitätsprüfung von Veridas weltweit in die Hände von Millionen von AWS-Kunden. Somit ist sichere digitale Vertrauenswürdigkeit lediglich einen Klick entfernt.

Da Identitätsbetrug exponentiell zunimmt mit Bedrohungen aufgrund gefälschter Identitäten, DeepFakes und Injection-Angriffen bietet Veridas eine Cloud-native Lösung, die Gesichtserkennung, KI-gesteuerte Dokumentenauthentifizierung und zertifizierte Liveness Detection kombiniert. Die Plattform schützt Unternehmen vor Betrug, indem ein nahtloser Onboarding-Prozess innerhalb weniger Sekunden ermöglicht wird.

"Bereits seit 2017 aktiv, schützt unsere IDV-Plattform bereits mehr als 300 Kunden in 25 Ländern durch unsere 100%ig proprietäre Technologie, globale Abdeckung und internationale Compliance vor fortgeschrittenem Betrug, wie DeepFakes und Injection-Angriffen", so Eduardo Azanza, CEO von Veridas "Mit AWS Marketplace starten wir nun in eine neue Ära: Jedes Unternehmen, überall auf der Welt kann die leistungsstärkste Anti-Betrugs-Technologie innerhalb von Sekunden auf dem Markt aktivieren."

Warum AWS Marketplace für Unternehmen wichtig ist

Die Verfügbarkeit von Veridas auf dem AWS Marketplace erweitert den Zugang zu seinen Lösungen zur Identitätsprüfung und erleichtert somit die Einführung und Integration für Organisationen. Unternehmen können die Beschaffung rationalisieren, den Einsatz beschleunigen und die Kosten mit den AWS-Vereinbarungen in Einklang bringen, wobei sie sich auf eine vertrauenswürdige globale Infrastruktur von Amazon Web Services verlassen können.

Eine vollständige, skalierbare Plattform gegen Betrug

Die Plattform von Veridas wurde für die globale Skalierung konzipiert und wird von mehr als 300 Organisationen in 25 Ländern als vertrauenswürdig eingestuft, darunter BBVA, Scotiabank, Deutsche Telekom und Masorange. Bis heute hat Veridas mehr als 500 Millionen Identitätsüberprüfungen durchgeführt.

Um die heutigen dringendsten Herausforderungen bei der Identitätsprüfung anzugehen, bietet Veridas eine Plattform mit nachgewiesenen Stärken in vier Schlüsselbereichen:

Fortschrittliche durchgängige Betrugsverteidigung: Schutz gegen ausgeklügelte Identitätsbetrugssysteme, darunter DeepFakes, Injection-Angriffe und gefälschte Identitäten. Compliance und Datenschutz: Vollständig an globalen KYC- (Know Your Customer) und AML-Standards (Anti-Money Laundering) ausgerichtet, werden alle biometrischen und personenbezogenen Daten unter GDPR, BIPA, CCPA, LFPDPPP, MBPA, AIA und DCCPA verarbeitet und in zertifizierter globaler Infrastruktur gehostet. Nahtlose Benutzererfahrung: Schnelle, intuitive und sichere Verifizierungsabläufe, die digitales Onboarding innerhalb von Sekunden durch Dokumentenerfassung, Selfie-Vergleiche und zertifizierte Liveness Detection ermöglichen. Drittbewertungen: Proprietäre Biometrie- und Dokumentenanalysetechnologie wird durch das National Institute of Standards and Technology (NIST) und iBeta mittels PAD ISO 30107-3 Zertifizierungen (Stufe 1 und 2) streng überprüft.

