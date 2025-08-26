Die Continentale wird ab Anfang Oktober das Neugeschäft in der Wohngebäudeversicherung für den Maklervertrieb aufgeben. Das hat das Unternehmen auf Nachfrage bestätigt. Als Grund für die Entscheidung nennt der Versicherer unter anderem die schwierige Lage der Wohngebäudeversicherung. Die Continentale wird ab Oktober 2025 das Neugeschäft in der Wohngebäudeversicherung für Makler und Mehrfachagenten einstellen. Das hat zuerst das VersicherungsJournal berichtet. Die Continentale hat die Nachricht auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
