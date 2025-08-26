Um das Weiterbildungsangebot für Verbundpartner auszubauen, arbeitet der Maklerverbund CHARTA mit der Investmentgesellschaft Franklin Templeton zusammen. Das Weiterbildungsangebot soll mehr als klassische Produktschulungen bieten und richtet sich an Einsteiger und Profis. Der Maklerverbund CHARTA Börse für Versicherungen AG hat seine strategische Partnerschaft mit der Investmentgesellschaft Franklin Templeton bekannt gegeben. Dabei geht es um ein Weiterbildungsangebot für Verbundpartner. Den vollständigen Artikel lesen ...
