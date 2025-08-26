Vicenza in der italienischen Region Venetien steht für Kunst, Kultur sowie italienisches Lebensgefühl. Die Stadt und die umliegenden Villen von Palladio zählen zum UNESCO-Weltkulturerbe. Bei internationalen Käufern sind Immobilien in Vicenza zunehmend gefragt. Interview mit Luciano Zanini, Masterlizenzpartner bei VON POLL IMMOBILIEN REAL ESTATE VicenzaHerr Zanini, was macht den Immobilienmarkt in Vicenza so attraktiv? Vicenza ist dank seiner hohen Lebensqualität, der geografisch zentralen Lage, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact