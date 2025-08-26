Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Endeavour Silver Corp. und Discovery Silver Corp., mit denen die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 22.08.2025, 09:55, Europa/Berlin Von Januar bis Mitte April und von Ende Juli bis Anfang Dezember geht es mit dem Silberpreis nach oben, so die Erfahrungen in Sachen Saisonalität. Bei knapp 38 US-Dollar je Feinunze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
