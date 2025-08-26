Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Arizona Sonoran Copper Company Inc. und Mogotes Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 22.08.2025, 09:25, Europa/Berlin Aus Chile wird vermutlich weniger Kupfer als noch bis vor kurzem angenommen kommen. In der El Teniente Mine kam es aufgrund eines Einsturzes zu einer mehrtägigen Produktionsunterbrechung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital