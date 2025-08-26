Palantir steht für Performance. Die Aktie des KI-Software-Anbieters hat sich allein in den letzten zwölf Monaten mehr als vervierfacht, in den vergangenen drei Jahren beläuft sich die Performance auf über 1.600 Prozent. Aber zuletzt hat Palantir scharf korrigiert, andere KI-Aktien sind in den Fokus gerückt. Eine sticht dabei ganz besonders heraus.Mit einem Plus von satten 383 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten ist Palantir nicht nur die beste Aktie des S&P500, sondern auch die siebtbeste aller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
