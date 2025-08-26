DJ INDEXÄNDERUNG/Interactive Brokers ersetzen Walgreens Boots Alliance im S&P-500
DOW JONES--Die Aktien von Interactive Brokers ersetzen Walgreens Boots Alliance im S&P-500. Walgreens wird von der Private-Equity-Gesellschaft Sycamore Partners übernommen, wodurch im Index ein Platz frei wird. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am Donnerstag, dem 28. August, in Kraft.
Die Indexänderungen im Einzelnen:
S&P-500 - NEUAUFNAHME
- Interactive Brokers
S&P-500 - HERAUSNAHME
- Walgreens Boots Alliance
