Arista Networks - ANET: Der KI-Boom treibt die Kurse!

Gap Up nach Q2-Zahlen!

Seit 2021 liefert Arista Networks (ANET) zweistellige Gewinnsteigerungen! Starke Marktposition beim Hochgeschwindigkeits-Switching!

Arista Networks (ANET) - ISIN US0404132054

Rückblick: Trotz der seit mehrern Jahren anhaltenden zweistelligen Gewinnzuwächse sorgte die Arista-Networks-Aktie nach der Veröffentlichung der Kennzahlen zum zweiten Quartal für einen markanten Kurssprung. In der Zwischenzeit hat das Wertpapier etwas zurückgesetzt, die Kurslücke bleibt aber offen. Die Nähe zum 20er-EMA deutet an, dass weiterhin Kurspotenzial nach oben besteht.

Arista-Networks-Aktie: Chart vom 26.08.2025, Kürzel: ANET Kurs: 12.56 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Überschreiten der letzten Tageskerze sehen wir das Kursziel bei circa 155 USD. Dei Berechnung erfolgte mittels Measured Move.

Mögliches bärisches Szenario

Grundsätzlich blieben wir auch bei er ausgeprägten Kursschwäche bullisch gestimmt. Unterhalb der unteren gelben Linie wwürden wir jedoch das Setup pausieren und auf neue Einstiegsgelenheiten warten.

Meinung

Arista Networks hat im zweiten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Der Netzwerkausrüster steigerte seinen Umsatz um 30.4 Prozent auf 2.21 Milliarden USD, während der Markt lediglich mit 2.1 Milliarden gerechnet hatte. Der Gewinn je Aktie legte um 37.7 Prozent auf 0.73 USD zu und lag damit mehr als 12 Prozent über der Prognose von 0.65 USD. Angesichts der starken Dynamik hebt das Unternehmen seine Jahresprognose deutlich an. Statt eines Wachstums von 17 Prozent erwartet Arista nun ein Umsatzplus von 25 Prozent auf rund 8.75 Milliarden USD, was etwa 550 Millionen mehr entspricht als bisher angenommen. Haupttreiber bleibt das Geschäft mit Netzwerken für Künstliche Intelligenz, das von den massiven Investitionen der großen Cloud-Anbieter profitiert. Insbesondere beim Hochgeschwindigkeits-Switching gelang es von Cisco Marktanteile zu übernehmen. Für das laufende Jahr rechnet Arista mit KI-Umsätzen von über 1.5 Milliarden USD, davon rund 750 Millionen allein aus dem Backend-Bereich.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 167.21 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1298 Mio. USD

Meine Meinung zu Arista Networks ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/arista-networks-aktie-explosion-815471

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2025

Autor: Thomas Canali

