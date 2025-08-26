Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Nach zehn verhaltenen Quartalen erlebt der Markt für nicht börsennotierte Infrastrukturinvestments ein starkes Comeback, so UBS Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In der ersten Jahreshälfte 2025 sammelten geschlossene Fonds rund 116 Milliarden US-Dollar ein. Damit liegen sie auf Augenhöhe mit den Höchstständen aus dem Jahr 2022 und haben bereits mehr Kapital eingeworben als im gesamten Vorjahr. Die Entwicklung unterstreicht, dass institutionelle Investoren der Anlageklasse Infrastruktur trotz des anspruchsvollen Marktumfelds verstärkt Kapital zuführen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
