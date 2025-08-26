Baden-Baden (ots) -Die September-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR."City of Love" ab 29. August in der ARD MediathekVier Singles zwischen 30 und 40 Jahren erleben ein Blind Date der besonderen Art. Es geht durch Freiburg, München, Frankfurt und Stuttgart. Bei einer Rikscha-Tour erkunden sie die Stadt einen Tag lang gemeinsam und kommen sich näher. Am Ende entscheidet sich: Sehen sie sich wieder oder gehen sie getrennte Wege? Moderatorin Lola Weippert fungiert dabei als Liebes-Amor. Sie bringt die Paare zusammen, ist über ein Tablet bei der Stadtrundfahrt zugeschaltet und kommentiert das Geschehen.Warum anschauen?Echte Dates in echten Städten: Authentische Begegnungen mit spannenden Aufgaben für die Blind Dates. Überraschend ehrlich, charmant und voller Gefühl.Wo zu finden?Ab 29. August in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNzcw)"ARD Story: Shut Up, Bitch! Der Kampf um Männlichkeit" ab 2. September in der ARD MediathekWie gerät ein junger Mensch in den Bann frauenfeindlicher Online-Ideologien? Die ARD-Dokumentation taucht tief ein in ein Netzwerk aus Youtubern, Influencern und Tiktok-Kanälen, die mit aggressiver Männlichkeitsrhetorik Millionen junger Männer erreichen. Der Film begleitet zwei junge Menschen, deren Leben und politische Einstellungen sich durch die Inhalte dieser Parallelwelt entscheidend verändert haben und macht deutlich, mit welcher Dynamik diese Netzwerke agieren. Die Dokumentation zeigt, wie frauenfeindliche Narrative gezielt für Wahlkämpfe genutzt werden - und weshalb sie eine wachsende Gefahr für die Gleichberechtigung und die Demokratie darstellen.Warum anschauen?Ein Blick hinter die Kulissen, der zeigt, welche Mechanismen Content und Kommentarspalten der Gegenwart prägen können.Wo zu finden?Ab 2. September in der ARD Mediathek"Being Franziska van Almsick" ab 4. September in der ARD MediathekSie ist Weltmeisterin, Weltrekordhalterin und Weltsportlerin. Sie war Teenie-Idol und Werbegesicht. "Franzi", Liebling der Deutschen, in Ost wie West. Und sie war Franzi, die Fehlbare - vom Boulevard glorifiziert und fallen gelassen. In der dreiteiligen Doku erzählen die Autor:innen Jürgen Schmidt und Laura Trust die bewegende Geschichte von Franziska van Almsick, dem ersten Superstar des wiedervereinigten Deutschlands. Mit Weggefährten und Zeitzeugen blicken sie auf all das zurück - und mit Franziska van Almsick selbst. Sie ordnet ihre eigene Geschichte ein: Von den Anfängen in Ost-Berlin bis zu ihrem Engagement für mehr Schwimmunterricht an Schulen - alle Höhen, alle Tiefen.Warum anschauen?"Being Franziska van Almsick" erzählt die Geschichte eines der größten deutschen Sportstars und ist der dritte Teil der erfolgreichen "Being "-ARD-Dokuserie - anders als bei den Vorgängern ordnet hier die Protagonistin ihre eigene Geschichte selbst ein.Wo zu finden?Alle drei Folgen ab 4. September 2025 in der ARD Mediathek"Bruder, wenn wir nicht family sind, wer dann" ab 5. September in der ARD Audiothek und auf SWRKultur.deAufwachsen, wo Oslo weh tut - Oliver Lovrenskis Roman "Bruder, wenn wir nicht family sind, wer dann" erzählt kraftvoll und poetisch von vier Jugendlichen aus desolaten Elternhäusern, vom Dealen, Schule Schwänzen und Träumen, von Momenten der Verletzlichkeit und bedingungsloser Freundschaft.Warum anhören?Ein Thema, das man erstmal nicht mit Norwegen verbindet, eine Sprache, die schonungslos und neu ist, ein Roman, den Oliver Lovrenski im Alter von 19 Jahren zum Teil auf dem Handy geschrieben hat.Wo zu finden?Alle drei Episoden des Hörbuchs stehen ab 5. September 2025 in der ARD Audiothek"Vollbild: Partyurlaub undercover - wie gefährlich sind Jugendreisen?" ab 9. September in der ARD MediathekSechs Wochen Sommerferien - Zeit für einen Partyurlaub. Auf Tiktok boomen die Videos, die Anbieter versprechen Sonne, Spaß und Freiheit. Doch Erfahrungsberichte zeichnen ein anderes Bild: Überforderung, Alkoholexzesse und in manchen Fällen sogar Gewalt. "Vollbild" schickt eine Journalistin undercover als Betreuerin in ein Partycamp und spricht mit ehemaligen Teilnehmenden. Übergriffige Teamer, verdreckte Unterkünfte, medizinische Notfälle und sogar sexueller Missbrauch: Welche Verantwortung tragen die Anbieter? Und wer schützt die Jugendlichen?Warum anschauen?Die Erkenntnisse des Undercover-Reporter-Einsatzes zum Thema Partyreisen sind aufschlussreich sowohl für junge Menschen als auch für ihre Familien.Wo zu finden?Ab 9. September 2025 in der ARD Mediathek"Kraftfahrzeug - Eine deutsche Liebe" ab 9. September in der ARD MediathekDas Auto fasziniert rund 140 Jahre nach seiner Entstehungsgeschichte noch immer. Manche verehren das Auto als Kultobjekt - doch es polarisiert auch wie kaum ein anderer Gegenstand. Der Film erkundet das emotionale Verhältnis der Deutschen zum Kraftfahrzeug. Dabei trifft Dokumentarfilmer Jan Tenhaven auf leidenschaftliche Autofans und scharfe Kritiker:innen: Journalist Ulf Poschardt schwärmt vom Sportwagen als Teil der Hochkultur, Mobilitätsexpertin Katja Diehl hinterfragt den Statusfetisch, Autodesigner Adrian van Hooydonk erklärt das aggressive Frontdesign und VDA-Präsidentin Hildegard Müller verteidigt das Auto als Rückgrat der Wirtschaft.Warum anschauen?Ein Roadmovie mit starken Bildern, das zeigt, wie tief das Auto in der deutschen Gesellschaft verankert ist.Wo zu finden?ab 9. September in der ARD MediathekArthouse Doku "Bevor es auseinanderbricht" ab 10. September in der ARD AudiothekNichts bleibt, wie es ist. Alles zerbricht. Irgendwann. Aber der Moment vor dem Zusammenbruch: Der ist es, der uns interessiert. Wir erleben den Moment, in dem klar wird: der Vater verabschiedet sich in die Demenz. Wir lauschen dem Kyiver Sinfonieorchester, das kurz vor seiner zweiten Heimatlosigkeit steht. Wir vernehmen das Piepsen der Geräte im Krankenhaus während Operationen. Und wir hören die Geschichte der Sängerin Barbara, die versucht, Zerbrochenes behutsam mit ihren Liedern zu kitten. Die dritte Staffel von "Arthouse Doku", dem Gemeinschaftspodcast von ARD mit Deutschlandfunk Kultur.Warum anhören?Manche Geschichten vergisst man nicht. Sie hallen nach, weil sie etwas in einem anstoßen - eine Erinnerung, ein Gefühl, eine Frage.Wo zu finden?Ab 10. September immer mittwochs in der ARD Audiothek"Die Hochglanzprofis - Deutschlands größte Waschstraße" ab 15. September in der ARD MediathekSie schäumen, saugen und polieren: Christine Kaiser und ihr 100-köpfiges Team wollen in der Stuttgarter Waschstraße für glänzende Autos und zufriedene Kunden sorgen. Ihre Challenge heute: 2.000 Autos an einem Tag. Ihr Team setzt sich aus verschiedensten Nationalitäten zusammen: zum Beispiel Herrn Batal aus Syrien, der allein seine Familie ernähren muss. Oder Herrn Rasho aus dem Irak, der von einer Ausbildung im Einzelhandel träumt. Sie laufen zusammen auf Hochtouren - und kommen an ihre Grenzen.Warum anschauen?Es geht nicht nur um blitzblanke Autos, sondern um die Menschen dahinter. Eine Mischung aus Action, Teamgeist und emotionalen Geschichten mit einem echten Blick hinter die Kulissen.Wo zu finden?ab 15. September in der ARD Mediathek"Selma - Coming of Age: Die Geschichte einer Patenschaft" ab 24. September in der ARD Audiothek und auf SWRKultur.deSelma ist 17 und macht gerade ihr Abi, was an ein Wunder grenzt. Denn Selmas Startbedingungen waren mehr als schwierig. Ihre Mutter ist Marokkanerin, alleinerziehend, Analphabetin, gesundheitlich angeschlagen und spricht kaum Deutsch. Pech gehabt, könnte man sagen, wenn da nicht Claudia und Hans wären. Sie treten in Selmas Leben, als sie sechs Jahre alt ist - im Rahmen einer Sozialpatenschaft. 