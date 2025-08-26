© Foto: Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand - Eibner-PressefotoZum zweiten Mal seit seinem IPO im Mai legt der Elektrospezialist Pfisterer Quartalszahlen vor. Die können sich sehen lassen. Analysten sehen die unglaubliche Kursrallye noch nicht am Ende angekommen.Der Umsatz des mittelständischen Herstellers von Elektrokomponenten Pfisterer stieg im 2. Quartal um 21,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 113,4 Millionen Euro. Auch der Auftragseingang legte um saftige 57,3 Prozent auf 146,1 Millionen Euro zu - ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen von dem Megatrend der Elektrifizierung profitiert. Mit einem Auftragsbestand auf Rekordniveau und einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,3 sieht Berenberg-Analystin Yasmin Steilen das Unternehmen gut auf Kurs, …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE