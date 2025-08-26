© Foto: Mark Schiefelbein - APTrumps Angriff auf Lisa Cook hat die Märkte erschüttert. Anleiherenditen schwanken, der US-Dollar gab nach - Gold hingegen baut seinen Höhenflug weiter aus.US-Präsident Donald Trump hat mit der Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook einen historischen Konflikt ausgelöst, der die Unabhängigkeit der US-Notenbank ins Zentrum rückt und die Märkte erschüttert. In einem auf Truth Social veröffentlichten Brief schrieb Trump: "Hiermit werden Sie mit sofortiger Wirkung aus Ihrem Amt im Gouverneursrat der Federal Reserve entlassen. Ich habe festgestellt, dass es ausreichende Gründe gibt, Sie aus Ihrem Amt zu entlassen." Grundlage sind Vorwürfe, Cook habe bei Hypothekenanträgen widersprüchliche …Den vollständigen Artikel lesen ...
