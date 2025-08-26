Die aktuellen 13F-Daten zeigen ein deutliches Muster: Trotz regulatorischen Drucks, steigender Kosten und schwacher Kursentwicklung greifen führende US-Investoren bei Healthcare- und Krankenversicherungsaktien zu. "Die Branche ist so günstig bewertet wie seit 30 Jahren nicht mehr - und könnte damit vor einem Comeback stehen", sagt Maik Komoss, Portfoliomanager des Fonds Vates Aktien USA. Einige der zuletzt stark gekauften Aktien sind bereits länger Bestandteil des Vates Aktien USA. Die 13F-Daten, die vierteljährlich die Portfolios der größten US-Investoren offenlegen, zeigen selten ein so ...Den vollständigen Artikel lesen ...
